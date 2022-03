L'olio del "Ponterosso" alla conquista del mondo, medaglia d’oro al Dubai Olive Oil Competition

L’oleificio "Ponterosso" di Saludecio trionfa nel mondo. Dopo aver ottenuto il primo premio quale miglior olio fruttato dell'Emilia Romagna, arriva ora anche un prestigioso successo a Dubai, dove l’azienda di Saludecio, è stata invitata per l’Expo. L’Oleificio e i suoi due titolari, Luca Parma e Marco Giorgi, hanno conquistato ancora con il loro olio fruttato medio-intenso la medaglia d’oro al "Dubai Olive Oil Competition" finendo tra i migliori oli al mondo.

"Immaginiamo la gioia nell’essere riusciti a vincere, con un olio di grandissima qualità, questo ambito e prestigioso premio - dice Gigliola Fronzoni, assessore saludecese e nome di tutta l’amministrazione comunale - dimostrando che professionalità, volontà e cuore, danno sempre buoni frutti. L'amministrazione comunale Saludecese esprime la propria soddisfazione e ringrazia Luca e Marco per aver portato il nome di Saludecio nel mondo e augura loro tanti futuri successi".

I due imprenditori poche settimane fa arrivarono primi in Regione per qualità tra i fruttati medio-intensi. Nella categoria dei fruttati medio-intensi i due produttori saludecesi hanno avuto la meglio, nel concorso 2021 tenutosi a Montegridolfo, piazzandosi al primo posto. Ora la vittoria tra i migliori oli al mondo. "E’ una grande soddisfazione questa nuova vittoria - confermano i due produttori - ma è anche il naturale risultato di anni di aggiornamenti, approfondimenti tecnici ed investimenti. Da anni studiamo le olive ed i raccolti locali, anche con strumenti all’avanguardia, ed investiamo pure in moderni macchinari e ricerca tecnico-scientifica, nei prossimi mesi avremo pure altri due nuovi impianti. Ora siamo orgogliosi di poter dire che il miglior olio nella Regione Emilia-Romagna è il nostro di Saludecio ed è anche tra i migliori oli nel mondo".