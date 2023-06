Oltre 150 partecipanti al Meeting Music Contest, con Morgan presidente di giuria

Numeri importanti per la terza edizione del Meeting Music Contest, concorso musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e Mei, Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza: sono stati oltre 150 i partecipanti quest’anno, in crescita rispetto al 2022, fra i quali verrà selezionata una prima rosa di 30 artisti e band che andranno a far parte della compilation on line del ‘Meeting Music Contest’. Nella prima metà di luglio verrà resa la rosa dei cinque finalisti che si esibiranno nella Fiera di Rimini durante il Meeting il 24 agosto: presidente della giuria sarà Morgan: cantautore, musicista di grande spessore, personaggio televisivo, compositore e scrittore che non necessita di presentazioni. Lo stesso Morgan nel pomeriggio del 24 incontrerà i giovani artisti e i giovani del Meeting con un workshop sul tema “Musica e Parole”.

La finale del Meeting Music Contest del 24 agosto si terrà sul palco delle Piscine Ovest della Fiera di Rimini: la giuria che vedrà con Morgan anche Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, direttori artistici del contest, e altri qualificati operatori musicali, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione, che suonerà al Mei di Faenza sabato 2 ottobre e vincerà una produzione musicale completa. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati i cantautori Mattia Stifanelli e Vima. Nel frattempo, per rimanere in tema di spettacoli al Meeting, dal 15 giugno sono aperte le biglietterie degli spettacoli della manifestazione. Gli 800 posti disponibili del teatro Galli di Rimini si possono prenotare su meetingrimini.org e vivaticket.com, a partire dallo spettacolo inaugurale di domenica 20 agosto (l’inizio è fissato per tutte le serate alle 21.30), con Sergio Rubini nelle vesti di primo attore, accompagnato da Simone Zanchini alla fisarmonica, per “Monsieur Ibrahim e i fiori del corano”, opera tra le più note dello scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt, che ricordiamo presente al Meeting 2022.

Lunedì 21 Valter Malosti sarà il regista e l’attore-narratore di “Maddalene - Da Giotto a Bacon”, tratto dall’omonima opera di Testori: una serie di didascalie di opere d’arte dedicate alla Maddalena evangelica fiorite poi in poesie, senza perdere un filo dello spessore critico di lettura delle opere. Il giorno seguente altro spettacolo, altro attore-feticcio della scena teatrale (ma anche televisiva) italiana: Alessandro Preziosi con i ragazzi dell’Associazione UFO di Saronno proporrà “Moby Dick. Una smania perpetua di cose remote”, tratto dal capolavoro di Herman Melville. E per completare i grandi nomi, sarà Gabriele Lavia a calcare le scene del Galli giovedì 24 agosto, con “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij. C’è anche un angolo di Brasile al Meeting 2023, con il concerto Alma Lirica Brasileira (“Monica Salmaso in concerto”) di mercoledì 23 agosto che vedrà protagonista la pluripremiata cantante di origini italiane Monica Salmaso, con Teco Cardoso ai fiati e Nelson Ayres al pianoforte.