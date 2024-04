Oltre 40 studenti riminesi pronti a partire per l'Erasmus+: uno stage nelle aziende europee

Si è svolto lunedì sera 22 aprile 2024 a Bellaria Igea Marina presso la Sede di RomagnaBanca Credito Cooperativo, l’incontro degli studenti dell’area riminese in partenza per svolgere un tirocinio, presso le aziende europee, nell’anno 2024, unitamente alle loro famiglie e agli insegnanti di riferimento delle tre Scuole coinvolte. Presenti oltre 40 borsisti Erasmus selezionati tra gli studenti delle classi IV delle scuole in rete sul distretto scolastico di Rimini: Liceo Volta-Fellini, Liceo Cesare-Valgimigli, ISISS Einaudi Molari, ITTS Belluzzi-Da Vinci, IPSSEOA Malatesta.

Hanno introdotto l’incontro: Corrado Monti, Presidente di RomagnaBanca e Carmen Olanda, Direttrice di Educazione all’Europa che ha illustrato i vari aspetti dei tirocini, insieme ai referenti delle scuole partner e rispondendo alle domande di interesse per genitori e partecipanti. Un momento importante di socializzazione in cui due studentesse partite in Erasmus l’anno scorso, hanno raccontato la loro esperienza, in un ideale passaggio del testimone agli studenti in partenza quest’anno, pronti a vivere la propria esperienza Erasmus. Non solo ricordi e testimonianze, ma un’occasione importante per porre domande e raccogliere consigli utili da chi l’Erasmus l’ha vissuto con successo come una esperienza di crescita e cambiamento.

Dopo il successo delle passate edizione, anche quest’anno si rinnova un’offerta territoriale di mobilità europea che offre l’opportunità di “Fare scuola in Europa”, con tirocini in imprese europee di durata compresa tra 5 settimane e 3 mesi. RomagnaBanca co-finanzia gli aspetti organizzativi e il piano di comunicazione del Progetto M.Y. Europe.