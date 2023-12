Da oltre 60 anni è un'osteria simbolo del paese, il ristorante inaugura l’Albo delle Botteghe Storiche

Il Comune di San Giovanni in Marignano inaugura il suo Albo delle Botteghe Storiche con un luogo familiare e conosciuto a tanti. Il ristorante Peli è entrato ufficialmente nell’Albo e ha ricevuto dalle mani del sindaco Daniele Morelli, dell’assessore Nicola Gabellini e della consigliera di Confcommercio Cattolica, Valeria Grieco, la speciale targa multimediale del progetto di Confcommercio provinciale che mette in rete le eccellenze del territorio per farle conoscere e apprezzare da cittadini e turisti.

Aperto nell’ormai lontano 1962 come osteria di paese da Luigi Fiorani insieme alla moglie Filomena Grossi, il locale è rimasto in famiglia con l’attuale gestione passata negli anni al figlio Ivano, oggi affiancato dalla moglie Daniela e dai suoi figli Alice e Filippo. Tre generazioni di ristoratori che hanno mantenuto viva la tradizione sia nelle apprezzatissime ricette che si tramandano fin dagli Anni Sessanta, sia nella location che regala ai clienti quell’atmosfera semplice e serena tipica delle campagne romagnole di confine.

A ricevere la targa il titolare Ivano Fiorani, che insieme alla moglie Daniela e ai figli ha saputo dare continuità all’attività di famiglia basata sulla tradizionale cucina di terra con l’utilizzo di selezionati prodotti del territorio. “Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e Confcommercio in quanto ci hanno affiancato nel percorso per l’ottenimento della targa di bottega storica. Siamo davvero contenti di questo riconoscimento del Comune di San Giovanni in Marignano, che premia il nostro lavoro e quello che prima di noi hanno portato avanti i miei genitori con amore e grande passione. La stessa che ogni giorno mettiamo per continuare a soddisfare i nostri clienti, quelli nuovi e quelli che da anni ci scelgono confermandoci di essere sulla strada giusta. Lavorare in famiglia è un po’ il segreto del nostro successo”.

“È stato un piacere accompagnare questa storica attività di ristorazione all’ottenimento di questo riconoscimento – spiega la consigliera di Confcommercio Cattolica, Valeria Grieco – che riteniamo importante per il ristorante Peli, ma altrettanto per il territorio che può farsi vanto di questa eccellenza, dove il servizio cortese e familiare e le ricette della tradizione ti fanno sentire a casa. Questo ricambio generazionale che vede al lavoro i nipoti dei fondatori insieme a loro padre è quello che auspichiamo per le micro e piccole imprese del territorio, che proprio affiancando le nuove idee portate dai giovani alla tradizione possono entrare senza timori nel futuro”.

"Il riconoscimento appena conferito rappresenta una conferma molto importante per il nostro territorio – spiegano dall’amministrazione di San Giovanni in Marignano il sindaco Daniele Morelli e l’assessore alle Attività economiche, Nicola Gabellini - caratterizzato da un momento particolarmente favorevole, legato non solo all’apertura di nuovi esercizi nel centro storico, ma anche la conferma, importante, della solidità delle imprese già da tempo insediate qui. Attività che come quella della famiglia Fiorani hanno sicuramente il loro punto di forza nella qualità e nell'impegno quotidiano che imprenditori attenti e scrupolosi dedicano alla loro impresa e di riflesso rappresentano un importante biglietto da visita per il nostro territorio. Un modello sicuramente vincente per la nostra città che trova la sua migliore conferma nella qualità e nei valori rappresentati dal circuito delle Botteghe Storiche. Ma in questa occasione credo doveroso rivolgere i nostri più sinceri ringraziamenti oltre che agli imprenditori, anche a Confcommercio e a tutti i loro referenti locali, con cui in questi mesi abbiamo messo a punto una attenta collaborazione per la valorizzazione delle botteghe storiche, ed i cui risultati sono oggi evidenti”.