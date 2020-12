Oltre 90mila euro alle famiglie in difficoltà nel pagare l'affitto

Tutte le famiglie presenti nella graduatoria del Comune di Riccione per il fondo locazione riceveranno un contributo. Il Comune di Riccione e l'assessorato ai servizi alla Persona e alla Famiglia ha deciso per il 2020 e i contributi pervenuti da Stato e Regione, di soddisfare le domande presenti in graduatoria, aiutando praticamente tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Come è noto, la graduatoria è stata compilata sulla base dei requisiti previsti dal bando (ancora consultabile sul sito del Comune di Riccione). Il prossimo bando sarà pubblicato nel 2021 sempre sul sito istituzionale del Comune. Le somme totali a disposizione per il contributo sugli affitti sono state 93.085,26 euro derivanti da finanziamento regionale, residuo di gestione dei comuni del distretto e finanziamenti del Comune di Riccione (61.768,40 euro). Quindi la somma totale è stata utilizzata per erogare il contributo a tutte le 86 famiglie presenti in graduatoria.

"Quest'anno abbiamo deciso che nessuna famiglia sarebbe stata esclusa dal contributo e quindi utilizzando la graduatoria anche in essere siamo andati a chiudere con tutta la lista - ha spiegato l'assessore ai servizi alla Persona e Famiglia, Laura Galli -. Un risultato importante perché 86 famiglie nel 2020 riceveranno il contributo economico per pagare l'affitto di casa. Nel 2021 verrà emanato un nuovo bando e speriamo di poter soddisfare il maggior numero di richieste".