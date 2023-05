Oltre alle minacce di morte obbligava la moglie a spogliarsi per controllarle gli indumenti intimi

Una gelosia ossessiva che lo portava a comportamenti assurdi nei confronti della moglie è costata a un 50enne l'allontanamento dalla casa famigliare deciso dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli. L'uomo, dopo la nascita della figlia nel 2019, secondo l'accusa avrebbe iniziato a tormentare la donna in ogni maniera tanto da portarla a prendere la decisione di separarsi. Una scelta per nulla accettata dal 50enne che, se possibile, ha trasformato ancora di più in un inferno la vita della compagna. Il tarlo che rodeva l'uomo era quello di una gelosia immotivata che lo portava a controllare ogni aspetto della vita della vittima. Il marito, infatti, l'avrebbe costretta ad abbassarsi i pantaloni affinchè lui potesse controllare il tipo di biancheria intima che indossava, rovistava nei cassetti per cercare prove compromettenti e addirittura passava in rassegna anche il colore dello smalto che metteva alle unghie.

Quando la donna mostrava l'intenzione di voler uscire da sola, poi, erano insulti e minacce di morte a raffica. Un comportamento aggravato, anche, dal coltello che avrebbe brandito in faccia alla donna tanto da farle temere per la sua incolumità. E' stato proprio questo a far scattare nella vittima la paura di poter fare una brutta fine e di trovare il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. Le indagini, coordinate la sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno confermato i racconti della signora la cui gravità aveva spinto il pubblico ministero a chiedere addirittura la misura cautelare nei confronti dell'uomo. Il gip, benchè nella sua ordinanza abbia ravvisato come il 50enne sia un soggetto “incapace di controllarsi”, ha deciso per l'allontanamento dell'uomo da casa, il divieto di farsi trovare a meno di 500 metri dalla vittima e quello di contattare sia lei che la figlia.