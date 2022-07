"Oltre la Ricerca" compie 10 anni, sempre in prima fila nella lotta al tumore del Pancreas

L’Associazione Oltre la Ricerca Odv giovedì (30 giugno), ha riunito soci, amici, sostenitori, tra i quali un considerevole numero di medici, 160 persone in tutto, sulle colline dell’entroterra, all’agriturismo “La Graziosa”, per festeggiare i primi 10 anni di attività. La lotta al tumore del Pancreas è l’obiettivo dell’associazione, nata a seguito della morte prematura dell’ingegnere Luca Signorotti, con la volontà della giovane moglie e dei tanti amici, di “fare qualcosa". Fare qualcosa per aiutare i malati e le loro famiglie, fare qualcosa per arrivare ad una diagnosi tempestiva e magari un giorno ad un percorso di prevenzione.

Ebbene, 10 anni fa non sembrava possibile, ma il progetto che sta sostenendo l’associazione ed al quale saranno diretti i fondi raccolti con l’evento del 30 giugno e di tutti gli altri eventi nell’anno 2022, è proprio un “percorso di prevenzione”; lo “Studio Aisp sulla predisposizione genetica al carcinoma pancreatico” , promosso da Aisp (Associazione Italiana Studio Pancreas), e sostenuto dall’Associazione Oltre la Ricerca di Rimini e dalla Fondazione Valsecchi di Brescia. Lo scopo dello studio è identificare i soggetti a rischio oncologico ed attivare una sorveglianza, per raggiungere una diagnosi precoce.