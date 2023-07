L'ombrellone in spiaggia? Ora sull'app made in Rimini si prenota con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

Spiagge.it, portale made in Rimini di riferimento in Italia per la prenotazione degli ombrelloni con un network di oltre 1.600 stabilimenti partner, ha scelto indigo.ai, realtà del Gruppo Vedrai, che aiuta le aziende a migliorare la relazione con i propri utenti grazie all'Ai, per massimizzare la customer experience e affiancare i turisti nella fase di prenotazione dell’ombrellone. La collaborazione prevede l’integrazione di un chatbot studiato appositamente per aiutare l’utente nella fruizione del portale di Spiagge.it e supportare l’assistenza clienti da parte del team della piattaforma.

In questa prima fase, il chatbot aiuta i turisti a vivere con meno stress la fase di prenotazione, momento in cui solitamente sorgono numerosi dubbi e preoccupazioni, e che durante l’estate può risultare molto complicata vista l’alta richiesta. Il chatbot ha infatti il compito di affiancare Spiagge.it rispondendo a dubbi e domande relativi al portale, per esempio “Come faccio a prenotare online” o “Come posso scaricare l’app per la prenotazione”. In questo modo il chatbot va in supporto al team del servizio clienti che può focalizzarsi su azioni di più alto valore aggiunto.

Dopo questo primo step che ha l’intento di approfondire la conoscenza di questa tecnologia e capirne le potenzialità, Spiagge.it prevede di implementare, successivamente, un secondo chatbot anche per il B2B a vantaggio dei gestori degli stabilimenti.

“Uno studio recente ha stimato che oltre il 70% delle ore lavorative impiegate nel settore turistico potrebbe essere automatizzato: la collaborazione tra indigo.ai e Spiagge.it dimostra come l’AI applicata al turismo sia una risorsa, sebbene ancora in evoluzione”, afferma Gianluca Maruzzella, co-founder & Ceo di indigo.ai. “La nostra tecnologia offre numerosi benefici ad una realtà come Spiagge.it, numero 1 nel booking dei servizi balneari, che mette al primo posto la customer experience. Spiagge.it ci ha scelto come partner, con l’idea di avviare un sodalizio lungo e duraturo. L’idea alla base della partnership è migliorare l’assistenza clienti, ottimizzare il lavoro dei gestori degli stabilimenti e fare in modo che i turisti si godano la vacanza senza problemi. Personalizzati per rispondere ad esigenze specifiche, i chatbot utilizzano modelli complessi di AI generativa (come quelli alla base di ChatGPT) e sono pensati per garantire sostegno, rapidità ed empatia agli utenti”.

“L’estate 2023 prevede un incremento di 12,5 milioni di visitatori in più rispetto allo scorso anno: data l’ingente mole di turisti, Spiagge.it si affida a indigo.ai per offrire un servizio customer care che rappresenti una garanzia in termini di utilità, tempistiche e comodità sia al turista sia al gestore dello stabilimento. L’obiettivo è offrire a chiunque la possibilità di prenotare online l’ombrellone sul nostro portale senza stress”, dichiara Gabriele Greco, Ceo di Spiagge.it. “Per questo investiamo molto nel team di supporto clienti: in questo senso si colloca la collaborazione con indigo.ai. Abbiamo potenziato l’assistenza clienti B2C grazie al chatbot basato su Intelligenza Artificiale che, in un secondo momento, potrà essere applicato anche al B2B, rispondendo con empatia e efficienza alle richieste dei gestori degli stabilimenti balneari”.