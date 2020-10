Omicidio a Marina centro, Gloria Lisi: "La città è colpita al cuore. Le violenze sulle donne aumentano"

"Questi accadimenti colpiscono una città al cuore aldilà delle modalità, soprattutto in un momento come questo le problematiche aumentano per le donne vittime di violenza". Con queste parole intrise di commozione e dolore il vicesindaco Gloria Lisi commenta il femminicidio avvenuto a Marina Centro.

Proprio un anno fa è stato firmato il protocollo contro la violenza sulle donne, tanto è stato fatto in questi anni ma come ricordato da Paola Gualano, presidente dell'associazione Rompi il silenzio, "molto deve essere ancora cambiato".

Lisi ribadisce come sul territorio la rete esista "ed è forte e ben collaudata la collaborazione fra istituzioni, forze dell'ordine e terzo settore, come i centri antiviolenza. La cosa da sottolineare è sicuramente che in questo momento di chiusure le antenne vanno tenute più alte per intercettare i problemi e le difficoltà di donne che non possono o non riescono a uscire di casa e sono sottoposte al controllo di un uomo. Donne che non hanno neanche uno spiraglio per chiedere aiuto e in un momento di isolamento semplici avvisaglie rischiano di non essere colte."

Secondo il vicesindaco un altro aspetto fondamentale su cui lavorare, attraverso percorsi mirati, è proprio quello della presa di coscienza da parte dell'uomo stesso di cosa sia un comportamento violento. "E' necessario che chi compie violenza segua un percorso psicologico per capire che anche solo uno schiaffo è violenza, ma anche la vessazione verbale e tutto quello che ne consegue. Bisogna lavorare su più fronti. Adesso il nostro pensiero è rivolto a quella donna che ha perso la vita, una tragedia che ci ferisce nel profondo".