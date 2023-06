L'autopsia ridimensiona il numero dei pugni, Tucci stroncato da una emorragia cerebrale

Si è svolta nella giornata di giovedì l'autopsia sul corpo di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco 34enne deceduto in seguito a un'aggressione fuori dal Frontemare di Rimini nella notte tra sabato e domenica, al termine della quale sono emersi importanti risultati sulla dinamica dell'omicidio. Oltre al consulente del pubblico ministero Davide Ercolani, che coordina le indagini, che aveva conferito l’incarico alla dottoressa Donatella Fedeli hanno partecipato anche il perito di parte nominato dai familiari di Tucci, il professor Adriano Tagliabracci, che sono tutelati dall'avvocato Marco Ditroia e quello incaricato dal legale dell’indagato difeso dall'avvocato Giulio Maione, il professor Mauro Pesaresi. Con gli organi principali che erano stati espiantati al momento della dichiarazione del decesso del 34enne, l'attenzione dei medici legali si è concentrata sulla testa della vittima. La causa della morte è stata accertata per emorragia cerebrale ma, dagli accertamenti si sarebbe ridimensionato di molto il numero dei colpi ricevuti dalla vittima.

Non sarebbero, infatti, la cinquantina di cui hanno parlato alcuni testimoni ma un numero decisamente inferiore. Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip ha sempre sostenuto di aver colpito Tucci con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa. "I primi accertamenti del nostro consulente - ha commentato Giuseppe Maione, legale dell'indagato - collimano con quanto raccontato dal mio assistito durante l'interrogatorio di garanzia. Allo stesso tempo, inoltre, non escludono che il trauma che ha portato al decesso la vittima sia dovuto a una caduta". Sono in corso ulteriori accertamenti sia sul cervello della vittima, per avere ulteriori risposte sulla dinamica dell'aggressione, che per quanto riguarda gli esami tossicologici.

Per quanto riguarda la ricostruzione di quanto accaduto nella discoteca riminese nella notte tra sabato e domenica, invece, la situazione sembrerebbe essersi oramai cristallizzata anche se permangono alcune discrepanze tra il racconto dei testimoni e quello di Klajdi Mjeshtri. Appurato che Tucci era arrivato al Frontemare con un amico, il vigile del fuoco avrebbe avuto un comportamento al di sopra delle righe con alcune ballerine e in particolare con una ragazza che si rivelerà poi essere la fidanzata del buttafuori 28enne. Sarebbe stato questo, quindi, la molla che ha fatto scattare una prima discussione fra la vittima e il personale della sicurezza che aveva allontanato una prima volta il 34enne dal locale. Tucci, insieme a un amico con il quale stava trascorrendo la serata, si era quindi avviato verso casa a poche centinaia di metri dalla discoteca e i due si erano quindi lasciati.

Non è chiaro perchè, dopo pochi minuti, il vigile del fuoco aveva fatto ritorno al Frontemare entrando non dall'ingresso principale ma da quello che si affaccia sulla spiaggia riminese. Come ha raccontato lo stesso indagato, attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la vittima avrebbe cercato lo scontro col 28enne ed entrambi sarebbero finiti nel vicolo che costeggia il locale dove Tucci è stato preso a pugni.