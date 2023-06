"A rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza", il Questore chiude il Frontemare

E' "a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza" il Frontemare di Rimini, il locale dove la scorsa settimana si è consumato l'omicidio di Giuseppe Tucci, e il Questore Rosanna Lavezzaro al termine degli accertamenti della Divisione di Polizia Amministrativa ha disposto la chiusura della discoteca per 10 giorni. Il provvedimento, preso sulla base dell'articolo 100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza è stato emesso "al fine di ripristinare tale sicurezza ed evitare comportamenti devianti, considerazione imprescindibile ove trattasi di luoghi pubblici o aperti al pubblico" ed è stato notificato nella mattinata di venerdì. Si aggrava, inoltre, la posizione di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne indagato per l'omicidio del vigile del fuoco. Dagli accertamenti da parte degli inquirenti della Squadra mobile, che seguono l'indagine sull'omicidio, è emerso che il giovane non sarebbe mai stato in possesso del tesserino rilasciato dalla Prefettura per svolgere le mansioni di addetto alla sicurezza e che all'interno del locale era inquadrato come cameriere.

La chiusura del Frontemare arriva all'indomani dell'autopsia eseguita sul corpo di Giuseppe Tucci disposta dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che coordina le indagini, effettuata dal consulente dell'accusa dottoressa Donatella Fedeli alla quale hanno partecipato anche il perito di parte nominato dai familiari del 34enne, il professor Adriano Tagliabracci, che sono tutelati dall'avvocato Marco Ditroia e quello incaricato dal legale dell’indagato difeso dall'avvocato Giulio Maione, il professor Mauro Pesaresi. Dall'esame autoptico è emerso che la causa della morte è da far risalire a un'emorragia cerebrale ma, dagli accertamenti si sarebbe ridimensionato di molto il numero dei colpi ricevuti dalla vittima. Non sarebbero, infatti, la cinquantina di cui hanno parlato alcuni testimoni ma un numero decisamente inferiore. Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip ha sempre sostenuto di aver colpito Tucci con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa.