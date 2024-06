Omicidio di Pierina, ascoltata dagli inquirenti la figlia minorenne di Manuela e Giuliano

Nuova tornata di interrogatori in Questura, a Rimini, per l'omicidio di Pierina Paganelli che, al momento, vede come unico indagato il vicino di casa dell'anziana Louis Dassilva. Ad essere ascoltata, in un'audizione protetta, è stata la figlia minorenne di Manuela e Giuliano che all'epoca del delitto aveva fornito un alibi alla madre e allo zio Loris raccontando che si trovavano con lei nell'appartamento del complesso residenziale di via del Ciclamino. Secondo quanto emerso, il pomeriggio del delitto Loris Bianchi sarebbe nel tardo pomeriggio nella palazzina per incontrare Dassilva, reduce da un incidente stradale, e la sorella fermandosi poi a cena nell'appartamento di lei insieme alla nipote. La ragazzina, contrariamente al solito, quella sera non aveva accompagnato la nonna all'incontro di preghiera dei Testimoni di Geova e insieme alla mamma e allo zio avrebbe assistito alla funzione in streaming.

La nipote di Pierina in un primo tempo avrebbe raccontato agli investigatori che Loris aveva lasciato l'appartamento poco dopo le 22 quando in quel momento secondo le telecamere di videosorveglianza Pierina stava tornando a casa insieme a un'amica. Tutto ruoterebbe intorno alle foto che quella sera sono state scattate al fratello Loris mentre giocava con il cane nell'appartamento di Manuela. Gli scatti, fatti da Manuela e poi inviati al cellulare della figlia, risalirebbero alle 22.50 ed è per questo motivo che gli inquirenti hanno sequestrato lo smartphone alla ragazzina per analizzare l'ora reale delle immagini. Un particolare sula quel gli investigatori si stanno concentrando particolarmente. L'obiettivo degli inquirenti della Mobile, quindi, è ripercorrere minuziosamente quanto accaduto prima dell'omicidio, avvenuto intorno alle 23 quando Pierina era rientrata dall'incontro di preghiera.

Sempre nella giornata di lunedì è stata convocata in Questura anche un'amica di Manuela che, probabilmente, era al corrente della relazione tra la nuora della vittima e il vicino di casa senegalese e dello scambio di bigliettini tra i due.