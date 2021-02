Omicidio di Sonia, gli amici creano un gruppo per ricordarla

In tanti stanno scrivendo in queste ore sulla pagina social aperta per la riminese uccisa. E la mamma di Sonia ha condiviso il suo dolore

Sono tanti gli amici e i conoscenti di Sonia Di Maggio, la 29enne riminese uccisa lunedì in Salento dalle molteplici coltellate inferte dall'ex fidanzato, che in queste ore stanno scrivendo ricordi e parole d'affetto sulla pagina facebook "Un Angelo di nome Sonia". Una pagina creata in sua memoria. "Qui siamo a ricordare Sonia Di Maggio, una ragazza come le altre che amava la vita tra mille difficoltà il suo sorriso e le sue urla ci hanno conquistato. Ora lei vive su con i suoi cari mancati".

E poi si legge subito l'appello: "Fermiamo questa iolenza contro le donne". Un appello che segue quello rivolto in queste ore da tanti esponenti del mondo politico e delle associazioni in difesa delle donne.

A creare la pagina sono stati Roberto Lepri e la sua ragazza Sarmio Severini, che conoscevano la giovane da circa dieci anni. I messaggi scritti sulla pagina dagli utenti di tutta Italia hanno commosso la mamma di Sonia, Sabrina Lombardi, che ha scritto: "Grazie a chi ha creato questo gruppo, grazie per ogni singolo pensiero, ricordo e foto degli attimi felici con Sonia. Grazie a tutti voi che le avete voluto bene e conoscete e apprezzate il suo cuore immenso. Il mio dolore è la somma di tutti i vostri".