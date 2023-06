L'ultimo saluto dei vigili del fuoco di Rimini a Giuseppe Tucci

Il casco da vigile del fuoco insieme alla sciarpa del Foggia, appoggiati sulla bara di legno chiaro, e il picchetto d'onore dei colleghi. I vigili del fuoco di Rimini hanno voluta dare l'ultimo saluto a Giuseppe Tucci, il 34enne ucciso nella notte tra sabato e domenica fuori dal Frontemare. Un addio straziante, al quale hanno partecipato anche i parenti della vittima, che dalla camera mortuaria dell'Infermi ha visto il feretro venire trasportato al Comando provinciale del 115. I colleghi del vigile del fuoco scomparso tragicamente hanno schierato i mezzi nel piazzale della caserma per poi osservare un minuto di silenzio rotto dalle sirene. La mesta cerimonia si è svolta nella mattinata di sabato con la bara che è stata trasportata successivamente nel distaccamento dell'aeroporto riminese "Federico Fellini", dove il 34enne prestava servizio, per poi intraprendere il viaggio in autostrada alla volta della Puglia per i funerali. I colleghi del distaccamento di Cattolica hanno attesto il feretro davanti al casello dell'A14 per l'ultimo saluto.