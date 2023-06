Staccate le macchine che tenevano in vita il vigile del fuoco, il buttafuori accusato di omicidio

Sono state staccate nel pomeriggio di lunedì le macchine che tenevano in vita Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco 34enne coinvolto in una lite in una discoteca di Rimini, la cui morte cerebrale era stata accertata dai medici dell'ospedale "Infermi" nella serata di domenica. Non è ancora chiaro se sarà possibile espiantare gli organi del giovane foggiano in quanto, il suo corpo, dovrà essere sottoposto ad autopsia per avere maggiori chiarimenti sulla dinamica che ha portato alla sua morte. Si aggrava quindi la posizione del buttafuori di origini albanesi 28enne, già in stato di fermo, che dovrà ora rispondere di omicidio volontario. L'uomo, residente a Fano, è difeso dall'avvocato Giulio Maione che ha già annunciato di aver depositato la nomina di un perito di parte per assistere all'autopsia della vittima che dovrà accertare lo stato in cui si trovava Tucci quella notte e la presenza di ulteriori lesioni. "E' una vicenda ancora tutta da chiarire - ha rimarcato il legale. - Al momento non ho ancora potuto parlare col mio assistito e non ho ancora ricevuto nessuna notizia ufficiale". Il buttafuori, che attualmente è in carcere, è incensurato e su di lui non c'erano mai state accuse per problemi di questo genere e sono in corso ulteriori accertamenti per capire se lavorasse in nero presso il locale.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, procedono intanto serrate per ricostruire cosa sia successo all'interno e all'esterno del Frontemare quella notte. Tucci, poco prima della lite, aveva postato sul proprio profilo Instagram una foto della serata che stava trascorrendo nel locale nella quale apparirebbe tranquillo. Diversa la versione da parte della gestione della discoteca secondo cui il 34enne sarebbe arrivato già in stato di alterazione e, una volta dentro, avrebbe infastidito alcune ragazze. Un comportamento che, verso le 2, ha provocato l'intervento del buttafuori con quest'ultimo che lo ha portato all'esterno del Frontemare passando da un'uscita di sicurezza che si affaccia su un vicolo proprio davanti alla spiaggia.

E' a questo punto che la ricostruzione inizia a farsi nebulosa: non è chiaro se il 28enne abbia aggredito il vigile del fuoco a mani nude o se a causa di una spinta la vittima sia rovinato a terra sbattendo violentemente la testa sull'asfalto rimanendo privo di sensi. E' stato lo stesso personale della discoteca a dare l'allarme facendo accorrere in viale principe di Piemonte l'ambulanza del 118 coi sanitari che, arrivati sul posto, si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione. Tucci era già in stato di incoscienza e, secondo alcuni testimoni, perdeva sangue dalla bocca. Stabilizzato e intubato, il 34enne era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio riminese ma nonostante la disperata corsa a sirene spiegate le sue condizioni erano già estremamente critiche tanto che nel pomeriggio di domenica i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del vigile del fuoco.