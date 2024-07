Omicidio Paganelli, per Louis prima notte in carcere. Manuela 7 ore in Questura: "Sempre detto la verità"

Si è conclusa poco prima delle 20, di martedì 16 luglio, la lunga giornata che ha portato all’arresto di Louis Dassilva, accusato di essere il killer di Pierina Paganelli. La pensionata uccisa la notte dello scorso 3 ottobre con 29 coltellate, nel complesso residenziale di via del Ciclamino. La svolta all’alba, quando la Squadra Mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia, ha notificato all'uomo, in via Del Ciclamino, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Louis ha trascorso la prima notte in carcere, al Casetti di Rimini, trasferito poco prima delle 16 quando è stato scortato fuori dalla Questura. Emergono, rispetto alle 120 pagine di ordinanza frutto di 10 mesi di indagini, ulteriori particolari: l’indagato sarebbe stato in possesso di un biglietto aereo per il Senegal, suo paese d’origine. Per il gip non si poteva escludere il rischio di una fuga.

Manuela ascoltata in Questura 7 ore

La giornata ha visto anche l’arrivo in Questura di Manuela Bianchi, nuora di Pierina e amante di Louis, arrivata attorno alle 12,20 è stata ascoltata per quasi 7 ore. Quando ha potuto fare ritorno a casa il suo status non era cambiato: resta persona informata sui fatti, ma non è indagata. Durante il lungo interrogatorio avrebbe risposto punto su punto alle domande degli inquirenti. Il consulente della donna, Davide Barzan, alle telecamere delle televisioni ha spiegato che “la signora Bianchi non ha nulla da temere, è una persona offesa e ha detto sempre tutta la verità”. Tuttavia è stato sottolineato come anche la stessa Manuela sarebbe “rimasta sorpresa” dell’arresto di Louis. Secondo quanto emerso dalle indagini la relazione tra Louis e Manuela sarebbe proseguita ancora anche dopo il delitto. Da li il movente: secondo il Gip è individuato nella relazione amorosa, e nel timore della sua scoperta, che univa l’indagato a Manuela Bianchi, nuora di Pierina. La relazione risulta ricostruita nelle indagini, anche grazie a plurime intercettazioni (comprese quelle telematiche) sia per la fase antecedente l’omicidio che per quella successiva.

I figli di Pierina

Nella mattinata di mercoledì (17 luglio) a comparire in Questura sarà Loris Bianchi, fratello di Manuela, che aveva stretto un rapporto di amicizia con Dassilva. Nel frattempo i figli della vittima hanno affidato un messaggio diffuso dagli avvocati Marco e Monica Lunedei. Una lettera in cui viene ringraziato l’operato della Procura di Rimini “nelle persone del Sostituto Procuratore Daniele Paci, del Procuratore Capo Elisabetta Melotti e di tutti i collaboratori dell’Ufficio, la Squadra Mobile di Rimini, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, il Servizio Polizia Scientifica di Roma ed il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna per l’impegno profuso in questi mesi nella ricerca del colpevole e nel non facile tentativo di fare luce su un delitto così intricato”. Inoltre è stato sottolineato come “attendono con fiducia quello che sarà l’esito delle indagini prima e del processo poi, consapevoli del fatto che solo quando l’assassino sarà condannato in via definitiva ed assicurato alla giustizia, Pierina potrà trovare definitivamente pace”.

La ricostruzione della giornata

A dieci mesi dai fatti, l'attesa svolta. Sono le 7 del mattino quando nel complesso condominiale di via del Ciclamino arriva anche l’avvocato di Louis, Riario Fabbri, il 34enne senegalese sarà poi portato a metà mattina in Questura in stato di fermo. Esce, scortato dagli agenti della squadra mobile, proprio dai sotterranei di via del Ciclamino, dove è avvenuto l’omicidio. Nel frattempo la Procura della Repubblica spiega attraverso una nota che il Gip, su richiesta della stessa Procura, ha disposto nei confronti di Louis Dassilva la custodia cautelare in carcere. Il Gip, viene sottolineato, ha ritenuto la sussistenza delle tre aggravanti contestate: “per aver commesso il fatto per futili motivi, per avere agito con crudeltà nei confronti della vittima e per aver approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la provata difesa”. Determinanti, al fine delle indagini che hanno portato all’arresto di Dassilva, vicino di casa di Pierina, sarebbero le riprese di una telecamera di via del Ciclamino e alcuni accertamenti tecnici compiuti sul telefono di Louis.