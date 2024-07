Omicidio di Pierina, in carcere Louis non risponde alle domande del Gip. "Si dichiara innocente"

Louis Dassilva "si è sempre dichiarato innocente", lo ha detto ai cronisti l'avvocato Riario Fabbri, che difende il 34enne senegalese, fuori dal carcere Casetti di Rimini. Interrogato nella mattinata di giovedì (18 luglio), dove è detenuto da martedì al momento come unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, il senegalese ha deciso insieme al suo legale di non rispondere in udienza alle domande del Gip Vinicio Cantarini e del sostituto procuratore Daniele Paci, nell'interrogatorio di garanzia. L’avvocato ha tenuto un breve colloquio con il suo assistito prima dell’interrogatorio, che si è svolto molto velocemente: il tutto è durato non oltre un’ora e mezza.

Incalzato dai cronisti, all’avvocato Fabbri è stato chiesto come Valeria Bartolucci, moglie di Louis, sta vivendo queste ore dopo l’arresto: “Penso che Valeria resterà vicina a Louis – ha detto alle tv l'avvocato -, ma non è un problema che al momento mi sono posto, ho altri pensieri sinceramente”.

Il legale Fabbri in vista delle prossime mosse presenterà ricorso al tribunale del Riesame, per ottenere la scarcerazione di Louis. Sulle condizioni di salute del 34enne ha poi aggiunto: “Sta bene, l'ho trovato bene ed è sereno". Sull'impianto accusatorio ha poi specificato "ora faremo delle valutazioni, abbiamo l'ordinanza e copia degli atti, valuteremo tutto e ci muoveremo".

Loris Bianchi in Questura

Durante la giornata di mercoledì (17 luglio) a essere ascoltato in Questura era stato invece Loris Bianchi, fratello di Manuela. Che ha risposto a una serie di domande dei giornalisti. Ha assicurato “collaborazione” e che a suo avviso “sarebbe un autogol clamoroso – da parte di Louis - portare dentro qualcuno che non ha nulla a che fare, perché sarebbe sinonimo di colpevolezza e penso che lui non arrivi a questo”. Sulle condizioni di salute della sorella ha poi spiegato: “Mia sorella non l’ho più vista, comunque penso che sia più rilassata adesso. Io fino a prova contraria sono un garantista, fino al terzo grado di giudizio siamo tutti innocenti”. Preoccupato per i prossimi giorni? Loris ha risposto: “Preoccupato no, perché significa che c’è un movimento da parte delle forze dell’ordine e ogni movimento è un qualcosa di positivo per arrivare a un dunque”.

I fatti antecedenti

Sono le 7 del mattino dello scorso martedì quando nel complesso condominiale di via del Ciclamino arriva anche l’avvocato di Louis, Riario Fabbri, il 34enne senegalese sarà poi portato a metà mattina in Questura in stato di fermo. Esce, scortato dagli agenti della squadra mobile, proprio dai sotterranei del complesso condominiale, dove è avvenuto l’omicidio di Pierina. Da allora si trova in carcere al Casetti di Rimini. Determinanti, al fine delle indagini che hanno portato all’arresto di Dassilva, vicino di casa di Pierina, sarebbero le riprese di una telecamera di via del Ciclamino e alcuni accertamenti tecnici compiuti sul telefono. Va precisato che la posizione di Dassilva è quella di indagato e nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza. Ma secondo quanto rilevato dal Gip a non reggere sarebbe l’alibi fornito dall’indagato.