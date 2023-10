Omicidio di Pierina, il cerchio si restringe: spunta una voce registrata poco prima dell'aggressione

Proseguono a spron battuto, in un quadro di non semplice risoluzione e che si intrica sempre più di giorno in giorno, le indagini per risalire al responsabile, o ai responsabili, della morte della 78enne Pierina Paganelli, ammazzata la sera del 3 ottobre con 17 coltellate nel complesso condominiale di via del Ciclamino a Rimini. Nella serata di martedì (17 ottobre) la Squadra mobile è tornata nel garage del condominio. Squadra mobile e scientifica hanno eseguito dei rilievi fonometrici attorno alle 22, poco prima di quello che continua essere ipotizzato come l’orario del delitto (attorno alle 22,10). Secondo indiscrezioni, nell’audio del video in possesso degli inquirenti si sentirebbe una voce, che saluta Pierina prima del delitto, una voce con tutta probabilità maschile. Il documento è al vaglio della polizia Scientifica di Roma per un lavoro di pulizia del file audio. Si tratta dell'audio registrato da una telecamere installata da un residente del condominio all'interno del proprio garage, su proprietà privata, dopo che in passato aveva avuto problemi di furti.

l rilievi fonometrici, come spiega l’agenzia Ansa, servono anche per conoscere il rumore di fondo di un locale o per misurare il livello massimo di rumore derivante da una sorgente, alla stessa ora e con le stesse condizioni. Rilievi che rientrano quindi nell'esame dell'audio della telecamera di sicurezza, installata da un condomino nel proprio box, e che la notte del 3 ottobre scorso ha registrato le urla della donna mentre veniva accoltellata.

E’ realistico pensare che nell’audio ci possano essere indizi utili per provare a ricostruire il momento in cui l'assassino sferra le 17 coltellate. Interessante anche capire passi e rumori delle porte, per capire la direzione presa dal killer dopo aver compiuto il terribile gesto. I garage sono collegati alle varie palazzine che si affacciano su via del Ciclamino da una serie di porte tagliafuoco.