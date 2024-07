Omicidio di Pierina, la consulente di Louis: "Sorpresi dell'arresto, le immagini non sono così chiare"

"L'arresto di Louis Dassilva è stata una sorpresa, rappresenta effettivamente un momento importante ma non credo sia l'unico". È il commento rilasciato all'agenzia Dire dalla dottoressa Marina Baldi, genetista forense e consulente insieme alla dottoressa Roberta Bruzzone di Louis Dassilva, il 34enne metalmeccanico senegalese, arrestato martedì mattina all'alba (16 luglio) con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l'ex infermiera di 78 anni sua vicina di casa massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre scorso in via del Ciclamino a Rimini. Il suo corpo è stato trovato senza vita all'interno del garage sotto casa, dopo che stava rientrando da un incontro dei testimoni di Geova.

"Credo che l'arresto si basi sulle immagini delle telecamere - prosegue la consulente di Dassilva - che però non sono così chiare come si crede. Vediamo cosa hanno in mano gli inquirenti, poi se ne riparlerà". Ad occuparsi degli accertamenti irripetibili sui reperti (15 in tutto), sul sangue e sul materiale biologico trovato sulla scena del crimine, intanto, è il professor Emiliano Giardina, docente ed esperto di genetica medica all'Università Tor Vergata di Roma. "Le tracce biologiche non sono ancora pronte - fa sapere ancora alla Dire la genetista - e proprio oggi il professor Giardina acquisirà alcuni ulteriori tamponi che sono presso la Medicina Legale di Ancona. Siamo ancora agli inizi delle attività, quindi, e ci saranno stati di avanzamento in questi giorni o nelle prossime settimane". (fonte: agenzia Dire)