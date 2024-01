Omicidio di Pierina, c'è un'immagine che potrebbe risolvere il giallo dell'incidente del figlio Giuliano

Possibile svolta sulla dinamica dell’incidente stradale dello scorso 7 maggio, nel quale era rimasto coinvolto Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, vittima del terribile omicidio nel seminterrato di via del Ciclamino dello scorso 3 ottobre. Anche la dinamica dell’incidente che si è verificato in via Coriano è rimasta un rebus, come a oggi non figurano ancora persone nel registro degli indagati dopo la morte, con 29 coltellate, di Pierina. Ora emerge che ci sarebbe un'immagine, sulla quale sta lavorando la polizia scientifica di Roma, che potrebbe far risalire al veicolo che travolse e per poco non uccise Giuliano Saponi.

Sull'incidente, come riporta anche l’Ansa, sta indagando il sostituto procuratore Luca Bertuzzi e non vi sarebbero collegamenti diretti con l'altra indagine, quella per l'omicidio della madre, coordinata invece dal pm Daniele Paci. Gli inquirenti, magistratura e polizia stradale, sono riusciti ad isolare un fotogramma delle telecamere di sicurezza pubbliche in cui si vede quello che sembra essere un furgone o una jeep di colore bianco allontanarsi dal luogo dell'incidente negli orari compatibili con l'investimento.

L'immagine ripulita nei laboratori della polizia forense di Roma potrebbe portare alla lettura della targa del veicolo e quindi all'identità del conducente. Durante le indagini, a seguito delle conclusioni della relazione medico legale del consulente della Procura dottor Mauro Pesaresi, si è appurato come Giuliano sia stato colpito alla testa dallo specchietto del mezzo che transitava a velocità sostenuta.