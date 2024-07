Omicidio di Pierina, Louis arrestato: la chiave in telecamere e telefoni. Dalle indagini nessuna pista alternativa

Louis Dassilva è stato arrestato, all’alba di martedì (16 luglio), a seguito dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel complesso residenziale di via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023, alle ore 22,13. La pensionata era stata uccisa con 29 coltellate, delle quali una delle ultime aveva attinto la regione sottoclaveare destra, raggiungendo l’aorta. Determinanti, al fine delle indagini che hanno portato all’arresto di Dassilva, vicino di casa di Pierina, sarebbero le riprese di una telecamera di via del Ciclamino e alcuni accertamenti tecnici compiuti sul telefono di Louis. Va precisato che la posizione di Dassilva è quella di indagato e nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza. Ma secondo quanto rilevato dal Gip a non reggere sarebbe l’alibi fornito dall’indagato.

Nessuna pista alternativa

Dalle indagini non sarebbero inoltre mai emerse eventuali piste alternative, nonostante si siano svolte investigazioni a 360°: attraverso accertamenti bancari, acquisizione di tabulati, di videoriprese e di assunzione di informazioni testimoniali. Anche l’ipotizzato collegamento con l’incidente stradale nel quale era rimasto gravemente ferito Giuliano Saponi, figlio della vittima, si è rilevato insussistente, alla luce di una lunga serie di accertamenti tecnici.

Le riprese della telecamera

Determinanti sarebbero le immagini di una telecamera di via del Ciclamino, registrate attorno alle 22,17, che ritraggono una persona (ripresa di spalle) mentre cammina dirigendosi al portone del numero civico 31. Pur nella scarsità delle immagini, la persona raffigurata risulterebbe di carnagione scura. Dal lavoro svolto dagli investigatori l’unica persona di carnagione scura abitante nel condominio sarebbe l’indagato. A seguito di ulteriori approfondimenti svolti ci sarebbe poi un elemento individualizzante: un marcato movimento della spalla destra. A seguito di quanto ricostruito, sono stati svolti accertamenti sui tempi, per verificare se l’intervallo tra l’orario dell’omicidio e della ripresa della telecamera fossero compatibili per percorrere il tragitto tra il vano, dove è avvenuta l’aggressione, e il ritorno al civico 31 del condominio. Anche in questo caso le verifiche hanno dato esito positivo. L’argomento incide sulla valutazione deIl’alibi dell’indagato, che ha sempre sostenuto di non essere uscito da casa.

Ulteriore riscontro è stata ritenuta l’altezza dell’indagato (184 centimetri), compatibile con quella dell’assassino, come evidenziato nella consulenza autoptica che ne rimarca l’altezza significativamente superiore rispetto a quella della vittima.

Gli accertamenti sul telefono

Secondo il Gip determinanti, al fine dell’alibi dell’indagato, sarebbero anche accertamenti tecnici compiuti sul telefono dell’indagato e sugli applicativi. Intorno all’orario in cui è stato compiuto l’omicidio l’indagato doveva essere sicuramente sveglio: poiché è stato letto un messaggio ricevuto alle 21,44 ed era connesso alla piattaforma di Netflix fino alle 22,06. Infine un riutilizzo dell’apparecchio alle 22,38. Sempre secondo il Gip sarebbero stati messi in atto inoltre plurimi “depistaggi” nel tentativo di allontanare i sospetti, come la zoppia conseguente all’incidente avvenuto il 2 ottobre oppure la ritardata consegna alla Polizia Giudiziaria degli abiti e delle scarpe.

Il movente

Secondo il Gip il movente è individuato nella relazione amorosa, e nel timore della sua scoperta, che univa l’indagato a Manuela Bianchi, nuora di Pierina. La relazione risulta ricostruita nelle indagini, anche grazie a plurime intercettazioni (comprese quelle telematiche) sia per la fase antecedente l’omicidio che per quella successiva.

Il Gip ha ritenuto la sussistenza delle tre aggravanti contestate: per aver commesso il fatto per futili motivi, per avere agito con crudeltà nei confronti della vittima e per aver approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la provata difesa.

Le indagini

Le indagini, dirette dalla Procura di Rimini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Rimini, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e, per quanto concerne le indagini tecniche, dal Servizio Polizia Scientifica di Roma e dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna, che – sottolinea il Procuratore Elisabetta Melotti – hanno assicurato professionalità e la massima disponibilità.