Manuela Bianchi e il criminologo Ezio Denti: nuova tornata di colloqui in Questura per la morte di Pierina

Giornata ricca di sorprese per il giallo che ruota attorno alla morte di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere lo scorso 4 ottobre nel complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini, con una dei principali protagonisti chiamata nuovamente in Questura per parlare con gli investigatori della Squadra Mobile. Ad arrivare negli uffici di piazzale Bornaccini, poco prima delle 14 di lunedì, Manuela Bianchi nuora della vittima. Per la donna si tratta del terzo incontro con gli investigatori che indagano sull'omicidio dell'anziana: il primo, avvenuto subito dopo il ritrovamento del cadavere della 78enne, aveva visto la Bianchi rimanere in Questura per lunghe ore uscendo solo nel cuore della notte. Il secondo, lo scorso 7 ottobre, era avvenuto nel Palazzo di Giustizia quando in quella occasione il sostituto procuratore Daniele Paci che coordina l'inchiesta aveva ascoltato anche Louis Dassilva ritenuto aver avuto una relazione con la donna. Come nelle precedenti occasioni, al momento Manuela Bianchi è stata ascoltata come persona informata sui fatti e, al momento, non ci sarebbero ancora persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Pierina. La donna, infatti, è arrivata in piazzale Bornaccini senza la presenza del proprio avvocato e ad attenderla ha trovato i giornalisti e le troupe televisive che da quasi un mese seguono il caso. Ancora alle 20, dopo oltre 6 ore, Manuela Bianchi non era uscita dalla Questura.

Nel frattempo è emerso che lunedì mattina in Questura si era presentato anche il criminologo Ezio Denti che in un primo tempo ara stato contattato dalla stessa Bianchi, dal fratello Loris e della coppia di vicini Louis Dassilva e sua moglie Valeria per un'indagine parallela sull'omicidio. Un incarico che, all'improvviso, l'investigatore ha ricusato a causa delle numerose dichiarazioni rilasciate ai media senza il suo consenso dai suoi assistiti e al fatto che lo stesso professionista ha più volte sostenuto come non credesse che il quartetto fosse del tutto convinto della loro completa innocenza. Denti, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe varcato le porte di piazzale Bornaccini con un faldone da consegnare agli inquirenti e alle domande dei giornalisti su cosa ai fosse detto con gli investigatori ha risposto: "E' stato un confronto di idee tra me e loro sulle mie attività di indagine ma nulla di accusatorio". Per il criminologo l’assassino non può essere una persona esterna al palazzo, poiché solo chi conosceva quel luogo e le abitudini di Pierina può aver agito in quel modo. L’omicidio è stato commesso con 29 coltellate in uno spazio comune di uno stabile con una decina di appartamenti. Questi elementi portano Denti a supporre che l’assalitore conoscesse il luogo e avesse un forte odio per Pierina. Denti non crede che il movente dell’omicidio sia economico, ma piuttosto che si tratti di odio. Potrebbe essere dovuto a cattive relazioni di vicinato o a un deterioramento dei rapporti familiari. Il fatto che l’intimo di Pierina sia stato tagliato, lasciandola nuda al momento del ritrovamento inscenando una violenza, potrebbe essere un tentativo di camuffare questo odio.

In questi giorni la stampa ha dibattuto parecchio sulle foto scattate la sera dell'omicidio di Pierina nell'appartamento di Manuela: quattro immagini, che sarebbero state fatte nei minuti a ridosso del delitto, e che riprendono il fratello della donna Loris. Scatti che, secondo quanto emerso, sarebbero stati fatti mentre l'uomo giocava con il cane di famiglia il quale però non apparirebbe in nessuna di esse. Le foto, in base alle ricostruzioni, sarebbero poi state inviate al cellulare della figlia 16enne della Bianchi. Loris, secondo il racconto della ragazzina, avrebbe lasciato l'appartamento intorno alle 22.15 ma nel corso dell'indagine sarebbe emerso come in realtà alle 22.50 si trovava ancora con sorella e nipote come emergerebbe dai file delle immagini. Gli inquirenti, nei giorni scorsi, hanno sequestrato lo smartphone della ragazzina per verificare in maniera più approfondita il racconto.