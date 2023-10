Omicidio di Pierina, nuovamente interrogati in Questura la nuora Manuela e il fratello Loris

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, e il fratello Loris sono stati nuovamente interrogati giovedì (12 ottobre) in Questura a Rimini. Proseguono le indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile per risolvere il complicato giallo di via del Ciclamino, che ha visto l'uccisione della 78enne con 17 coltellate, di cui 4 fatali come ha rivelato l'autopsia. Il cerchio continua a stringersi sull’ambito familiare. Ma Loris Bianchi si rivolge ai cronisti, fuori dalla Questura, continuando a ripetere “io sono tranquillo, questi sono accertamenti normali”. La polizia di Stato oltre all’interrogatorio ha prelevato il Dna e le impronte digitali.

Loris Bianchi ha poi spiegato che la Polizia scientifica ha perquisito la sua abitazione, e ha prelevato i vestiti e le scarpe che indossava il giorno in cui presumibilmente la 78enne è stata uccisa nel garage del condominio di via Del Ciclamino a Rimini. "Quella sera ero a casa a cena da mia sorella Manuela con mia nipote", ha detto ancora ai cronisti affermando di essere rimasto nell'appartamento della sorella, la nuora e vicina di casa di Pierina Paganelli, almeno fino alle 23. La polizia, riporta l’agenzia Ansa, inoltre avrebbe anche sequestrato la cassetta degli attrezzi di lavoro di Bianchi, che si occupa di manutenzioni e giardinaggio.