Omicidio di Pierina, nuovo sopralluogo in via del Ciclamino: si cercano dettagli dalle telecamere

Nella giornata di giovedì (21 dicembre) la Squadra mobile di Rimini è tornata in via del Ciclamino per un nuovo sopralluogo. Proseguono a ritmo serrato le indagini, condotte dal sostituto procuratore Daniele Paci, per fare luce su quanto accaduto la sera del 3 ottobre scorso, quando rientrata a casa dopo un momento di preghiera Pierina Paganelli, 78 anni, ha perso la vita massacrata da 29 coltellate nei sotterranei del complesso condominiale in cui risiedeva. Al momento non risulta alcun nome nel registro degli indagati. Le attenzioni degli inquirenti, tornati sulla scena del crimine attorno all’ora di pranzo, si sono concentrate principalmente sulle telecamere della farmacia San Martino.

Le immagini provenienti delle telecamere potrebbero essere d’aiuto per la prosecuzione delle indagini, in quanto hanno già fornito degli elementi su cui si è posta particolare attenzione: in particolare la sagoma di una persona, ripresa negli istanti successivi all’ora in cui è avvenuto il delitto, che transita davanti alla telecamera recandosi, con tutta probabilità, verso i bidoni della spazzatura dove avrebbe avuto occasione per liberarsi dell’arma del delitto. Arma che, a circa due mesi e mezzo dalla morte di Pierina, non è mai stata rinvenuta. Che quella sagoma sia quella dell’omicida, intento a fuggire per liberarsi della lama con cui sono state inferte le coltellate? I nuovi rilievi potrebbero andare nella direzione utile a capire le possibili “zone d’ombra” e i movimenti di questa persona al momento senza un’identità.

In questi due mesi e mezzo l'indagine sull'omicidio della 78enne è sempre ruotata intorno all'ambito famigliare della vittima: la nuora, Manuela Bianchi; il fratello di questa, Loris Bianchi; la coppia di vicini di casa Valeria Bartolucci e Louis Dassilva, con quest'ultimo che aveva allacciato una relazione extraconiugale con Manuela. Ma anche in questo caso è Valeria a fornire un alibi, come è tornata a ripetere qualche giorno fa alle telecamere della tv: “Non ho mai avuto alcun dubbio su di lui. La sicurezza sugli altri non posso averla, né in un senso né nell’altro, ma per quanto riguarda mio marito posso assicurare di averlo visto con i miei occhi sul divano di casa".