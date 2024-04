Omicidio di Pierina, si allarga il raggio d'azione. Il consulente Barzan: "L'assassino esterno alla famiglia"

Chi ha ucciso Pierina. E perché? Possibile che possa emergere una nuova figura, fin qui ancora sconosciuta agli investigatori? Ne è convinto Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan di Manuela e Loris Bianchi. Sono ormai trascorsi quasi sette mesi dall’omicidio di via del Ciclamino, nel quale Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, ha perso la vita colpita da 29 coltellate. Secondo il consulente si deve allargare il raggio d’azione e ci sarebbero delle nuove “indicazioni” che presto saranno portate agli investigatori. Barzan è intervenuto venerdì sera nel corso della trasmissione “Quarto Grado” di Mediaset.

Barzan spiega di guardare a una persona esterna rispetto ai quattro maggiori sospettati: “Purtroppo questa inchiesta nasce da un pregiudizio da parte degli investigatori, quale è questo pregiudizio: la frequentazione extra coniugale tra Manuela e Louis, questo ha portato la Procura a indagare in modo troppo affrettato con questo grosso pregiudizio solo sul terzo piano di via del Ciclamino. Dopo mesi questa indagine da parte del Pubblico ministero non ha portato a nulla, assolutamente, quindi bisogna certamente cercare in altri ambiti che non siano appunto quelli familiari e quelli di prossimità”.

Poi davanti alle telecamere Mediaset Barzan svela: “Se abbiamo delle indicazioni le daremo sicuramente alla Procura della Repubblica, che è competente, abbiamo un’idea e sicuramente l’avvocato a breve ne renderà edotta la Procura. Si tratta di una persona completamente estranea sia al nucleo familiare sia di prossimità, porteremo delle indagini difensive a conoscenza della Procura nei prossimi giorni. Abbiamo sentito dei testimoni e sicuramente porteranno a mio avviso alla risoluzione di questo giallo. Gli investigatori hanno puntato gli occhi per sei mesi contro quattro persone che non centrano con l’omicidio. Il movente è in fase di identificazione, non voglio aggiungere altro”.