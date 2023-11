Giuliano parla per la prima volta: "Mia mamma Pierina donna splendida, la fede al primo posto nella sua vita”

Si è aperto per la prima volta davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, il 54enne Giuliano Saponi il figlio della 78enne Pierina Paganelli ritrovata cadavere lo scorso 4 ottobre nel garage della sua abitazione e per il cui omicidio da oltre un mese stanno indagando gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini guidati dal vice questore Dario Virgili. Saponi, che lo scorso 7 maggio era stato ritrovato lungo via Coriano poco lontano dalla sua abitazione riverso sull'asfalto da un gruppo di parrocchiani che stavano effettuando un pellegrinaggio a piedi verso Montefiore, è ancora segnato da quello stano incidente che lo ha visto trascorrere oltre 5 mesi in una clinica per la riabilitazione e per il quale è in corso un'inchiesta parallela a quella dell'assassinio della madre. Con gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, che fin dal giorno del delitto hanno indagato nella cerchia famigliare della vittima ascoltando con insistenza la moglie di Giuliano, Manuela Bianchi, e il fratello di lei Loris oltre alla coppia di vicini di casa Louis Dassilva (che con la Bianchi pare avesse una relazione extraconiugale) e Valeria Bartolucci, il 54enne non ha voluto commentare le posizioni delle persone coinvolte nell'inchiesta che al momento non ha ancora nessuno iscritto nel registro degli indagati.

Saponi si è concentrato in maniera particolare sulla figura della madre: "Era una persona splendida, aveva un grande affetto per tutta la sua famiglia, soprattutto per i suoi nipoti, veramente una donna che ha sempre tenuto la sua fede al primo posto nella sua vita". Nel ricordare i lunghi giorni di degenza, in seguito al risveglio dal coma, ha aggiunto che "Tutti i giorni la vedevo arrivare sorridente, per me è stato importantissimo". Per quanto riguarda l'indagine, il figlio della vittima ha posto l'accento sui problemi economici della famiglia che sarebbero potuti essere il movente del delitto: "C’è stata in passato una cattiva gestione economica a livello familiare, purtroppo certi debiti che c’erano non sono stati liquidati nel tempo più breve, li stavo già ripagando prima dell'incidente del quale, ancora, non ricordo nulla". Sempre parlando di sè, Giuliano ha anche spiegato i motivi che hanno portato i Testimoni di Geova a revocargli l'incarico di "servitore di ministero": "Dato che non ero più in grado mi è stata tolta però non è stato un declassamento".

Le domande sono poi passate ai suoi rapporti con la moglie Manuela che, nel corso dell'indagine, è emerso avere una relazione col vicino Louis. Una scappatella della quale, con tutta probabilità, Pierina era venuta a conoscenza mostrando una forte avversione nei confronti della nuora. "Pettegolezzi" dei quali la Bianchi era venuta a conoscenza informata dalla vicina, Valeria, che aveva ascoltato telefonate nella quali la vittima avrebbe usato appellativi non gradevolissimi in nei confronti della moglie del figlio. "Per come conosco io mia madre - si è limitato a dichiarare Giuliano - non aveva un linguaggio scurrile e offensivo, sento che dovrei fare per tornare alla mia situazione migliore ma è tanto difficile. Quello che provo nell'avere tutti i giorni davanti agli occhi la porta dell'appartamento di lei chiusa non lo posso esprimere, lacrime, è una mancanza enorme, solo lacrime per adesso è così".

Nel frattempo Manuela ha voluto smentire le voci su un presunto litigio avvenuto col marito negli ultimi giorni e che l'avrebbero portata a prendere la decisione di dormire in un altro appartamento insieme alla figlia 16enne. La nuora di Pierina si è giustificata sostenendo che Mia figlia è abbastanza giù in questo periodo, ho bisogno di tutelarla da tutto questo, ma non siamo andate via di casa, semplicemente mi divido tra qui e mia figlia”. La donna ha poi dato ulteriori spiegazioni sui circa 2mila euro tempo fa avrebbe consegnato a Louis: “Avevo chiesto che mi potesse tenere dei soldi momentaneamente, perché in quel periodo stavano arrivando dei debiti e avevo paura me li prendessero, ma me li ha ridati e siamo a posto”. Infine, sui rapporti con Louis e sua moglie Valeria ha ammesso che qualcosa è cambiato: “Va tutto bene, sono tranquilli, ma è chiaro che non ci può essere più l’amicizia stretta che c’era prima”.