I messaggi tra Manuela e Louis pochi minuti prima dell'omicidio di Pierina

Spunta un nuovo tassello nel puzzle sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nei garage del condominio di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre, con gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che nell'analisi dei cellulari delle persone che ruotano attorno al delitto hanno trovato una serie di messaggi scambiati tra Manuela Bianchi, nuora della vittima, e Louis Dassilva, marito della vicina di casa e presunto amante della donna. Missive dal tono affettuoso che, secondo quanto emerso, Manuela ha inviato la sera stessa del delitto e in particolare verso le 22 quando secondo le ricostruzioni l'anziana stava tornando dall'incontro di preghiera dei Testimoni di Geova. I messaggi, ai quali Louis pare non abbia mai risposto, conterrebbero anche dei timori da parte della moglie di Giuliano Bianchi sulla riunione che il giorno successivo si sarebbe dovuta tenere con gli anziani della congregazione in merito alla relazione che la donna aveva allacciato col vicino di casa. L'indagine, quindi, ruota intorno agli ultimi minuti di vita di Pierina. L'ora della morte della 78enne, infatti, è fissata per le 22.15 del 3 ottobre. In quel lasso di tempo, secondo quanto hanno raccontato le varie persone implicate nel delitto, Manuela Bianchi si sarebbe trovata nel suo appartamento nel complesso di via del Ciclamino insieme alla figlia 16enne e il fratello Loris.

La ragazzina, che quella sera era indisposta, in un primo tempo avrebbe raccontato agli investigatori che lo zio aveva lasciato l'appartamento poco dopo le 22 quando in quel momento secondo le telecamere di videosorveglianza Pierina stava tornando a casa insieme a un'amica. Tutto ruoterebbe intorno alle foto che quella sera sono state scattate da Manuela al fratello mentre giocava con il cane nell'appartamento. Gli scatti, fatti dalla Bianchi e poi inviati al cellulare della figlia, risalirebbero però alle 22.50 ed è per questo motivo che gli inquirenti hanno sequestrato lo smartphone alla ragazzina per analizzare l'ora reale delle immagini. Un particolare sula quel gli investigatori si stanno concentrando particolarmente. La coppia dei vicini di casa Louis Dassilva e Valeria Bartolucci, invece, anche loro residenti nello stabile di via del Ciclamino si trovavano a loro volta in casa. I due avrebbero guardato insieme un film quando Valeria si era addormentata sul divano poco dopo le 20. Secondo il suo racconto, si era poi svegliata intorno alle 21.55 ed era andata a proseguire il sonno nel letto mentre il marito è rimasto a dormire sul divano ancora dolorante per un incidente avvenuto alcuni giorni prima.

Resta da capire se la nuora di Pierina fosse agitata per l'incontro degli anziani ma, quello che è certo, è che la 78enne era venuta a conoscenza del tradimento di Manuela e a sua volta avrebbe dovuto venire sentita se non lo era già stata. Un aspetto, quindi, che getta una luce particolare sui rapporti tra suocera e nuora anche in seguito alle presunte telefonate che la Bianchi aveva origliato grazie alla "spiata" della vicina di casa Valeria Bartolucci. Quest'ultima, moglie del presunto amante Louis, sarebbe stata all'oscuro della relazione del marito con l'amica scoprendo il tradimento solo in seguito alle indagini sull'omicidio. Un aspetto che, nei giorni scorsi, è stato al centro dell'attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini guidati dal vice questore Dario Virgili. Secondo quanto emerso, infatti, i componenti del gruppo che avrebbe dovuto "giudicare" Manuela sono stati ascoltati dagli investigatori come persone informate sui fatti con tutte le tutele del caso in quanto quello che avverrebbe in questo tipo di riunioni è assimilabile al segreto confessionale dei sacerdoti cattolici.