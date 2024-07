Minacce e insulti sui muri: spunta il corvo di via del Ciclamino

Spunta il corvo di via del Ciclamino e l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate lo scorso ottobre, si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Nella mattinata di lunedì, infatti, i condomini dello stabile dove l'anziana è stata assassinata si sono accorti di una serie di scritte ingiuriose e minacce apparse nella tromba delle scale proprio dove è stato ritrovato il corpo della vittima. "Codarda", "farai la fine di Pierina" e altri insulti irripetibili il cui destinatario, però, resta un mistero anche se, già in passato, Manuela Bianchi nuora della vittima era stata al centro un episodio analogo. Lo scorso novembre qualcuno era salito fino al terzo piano del civico 31 di via del Ciclamino dove, sul pianerottolo, si affacciano oltre quella dell'appartamento di Pierina le porte della coppia Dassilva-Bartolucci e Manuela con Giuliano. Su quest'ultima una mano, con un pennarello verde, ha tracciato la parola "Tro**".

Appena i condomini si sono accorti delle nuove scritte hanno dato l'allarme e, nello stabile, è intervenuta la Squadra Mobile ma prima dell'arrivo degli inquirenti le parole erano state grossolanamente cancellate da qualcuno. Secondo quanto emerso sarebbe stato Louis Dassilva, il 34enne vicino di casa della vittima e amante di Manuela Bianchi oltre che unico indagato per l'omicidio di Pierina, a cancellarle. Nonostante questo, gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci hanno cercato di acquisire quanti più elementi possibili per ricostruire le frasi e cercare di individuare l'autore e il destinatario.

Un nuovo capitolo, quindi, che va a infittire ancora di più un mistero che dura da quasi 9 mesi da quando, nella prima mattinata dello scorso 4 ottobre, Pierina Paganelli è stata ritrovata cadavere dalla nuora Manuela Bianchi. Un omicidio che ha svelato un fitto intreccio di amicizie tra vicini di casa, relazioni extraconiugali e il controverso incidente stradale che ha visto come protagonista Giuliano Bianchi, figlio della vittima e marito di Manuela.