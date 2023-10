Nuovo colpo di scena nel giallo di Pierina: la nuora Manuela Bianchi convocata in Questura

Nuovo colpo di scena nell'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere lo scorso 4 ottobre nel complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini. Nella tarda mattinata di lunedì Manuela Bianchi, nuora della vittima, sarebbe stata convocata in Questura per rendere Sommarie Informazioni Testimoniali. Ad attenderla, fuori dagli uffici di piazzale Bornaccini, i giornalisti che da quasi un mese seguono il caso. La donna era stata già più volte ascoltata dagli inquirenti della Squadra Mobile, diretti dal vice questure Davide Virgili: subito dopo il ritrovamento del cadavere della suocera, in un incontro fiume durato fino a notte inoltrata, e in Tribunale dal sostituto procuratore Daniele Paci che coordina l'indagine. Al momento pare che la Bianchi sia arrivata in Questura senza avvocato e, quindi, sta venendo ascoltata come persona informata sui fatti.

In questi giorni la stampa ha dibattuto parecchio sulle foto scattate la sera dell'omicidio di Pierina nell'appartamento di Manuela: quattro immagini, che sarebbero state fatte nei minuti a ridosso del delitto, e che riprendono il fratello della donna Loris. Scatti che, secondo quanto emerso, sarebbero stati fatti mentre l'uomo giocava con il cane di famiglia il quale però non apparirebbe in nessuna di esse. Le foto, in base alle ricostruzioni, sarebbero poi state inviate al cellulare della figlia 16enne della Bianchi. Loris, secondo il racconto della ragazzina, avrebbe lasciato l'appartamento intorno alle 22.15 ma nel corso dell'indagine sarebbe emerso come in realtà alle 22.50 si trovava ancora con sorella e nipote come emergerebbe dai file delle immagini. Gli inquirenti, nei giorni scorsi, hanno sequestrato lo smartphone della ragazzina per verificare in maniera più approfondita il racconto.

SEGUONO AGGIORNAMENTI