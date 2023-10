Mentre la Scientifica rivolta il condominio dell'omicidio Manuela Bianchi "ripulisce" Facebook dai post rancorosi

Gli esperti della Scientifica stavano ancora "rivoltando" come un calzino il complesso residenziale di via del Ciclamino, dove la 78enne Pierina Paganelli è stata ritrovata cadavere, quando la nuora Manuela Bianchi su Facebook stava "ripulendo" la sua pagina dai post più rancorosi. Questo il riassunto della giornata di venerdì che ha visto gli inquirenti della Polizia di Stato effettuare un sopralluogo fiume, iniziato la notte e terminato nella tarda serata, sul luogo del delitto dell'anziana ex operatrice sociosanitaria uccisa con oltre 15 coltellate tra il 3 e il 4 ottobre scorso. Il colpo di scena è avvenuto quando gli esperti, arrivati da Roma, hanno evidenziato delle tracce di sangue in un posto diverso da dove era stato rinvenuto il cadavere: il garage di Duilio Bianchi, padre di Manuela che aveva scoperto il corpo di Pierina, e consuocero della vittima. Gli accertamenti sono quindi proseguiti anche nell'appartamento che l'uomo ha affittato nello stesso complesso residenziale dove vive la figlia, sposata con Giuliano Saponi figlio della 78enne. Sia il box che l'abitazione sono stati oggetto di minuziose ispezioni con il luminol, il reagente in grado di rivelare le più piccole tracce di sangue, per poi essere posti sotto sequestro. Indagini estremamente riservate quelle disposte dal sostituto procuratore Daniele Paci che coordina gli inquirenti della Squadra Mobile riminese e dalle quali non è trapelato nulla.

Nel frattempo, però, Manuela Bianchi che subito dopo aver ritrovato il cadavere della suocera era stata ascoltata dagli investigatori che l'avevano trattenuta in Questura per oltre 20 ore era impegnata a "ripulire" il proprio profilo Facebook da una serie di post particolarmente rancorosi. "La maggior parte delle persone vede la nostra reazione una volta arrivati al limite - aveva scritto la donna. - Ma non vedono tutto quello che abbiamo dovuto sopportare prima di scoppiare". Un altro messaggio, anche questo sparito dal social network, recitava: "Amati abbastanza da prendere la decisione ... di andartene quando non riceverai più il rispetto che meriti". "A volte passa per cattivo chi, semplicemente, ha sopportato tanto ed ha finito la pazienza". "Non capisco come le persone stiano bene con se stesse sapendo di aver distrutto emotivamente qualcuno". Tutti messaggi che, improvvisamente, nella serata di venerdì sono spariti dalla bacheca.

Al momento non vi sarebbe nessuno iscritto nel registro degli indagati e gli inquirenti della Squadra Mobile continuano a cercare indizi sulla morte dell'anziana che, a detta dei tanti vicini, conduceva una vita tranquilla e senza ombre. Appare comunque oramai chiaro che l'attenzione della Polizia di Stato è concentrata nell'ambito famigliare della vittima anche alla luce dell'inquietante episodio che la scorsa primavera aveva visto protagonista il figlio della donna. Giuliano Saponi, infatti, lo scorso 7 maggio era stato ritrovato lungo via Coriano poco lontano dalla sua abitazione riverso sull'asfalto da un gruppo di parrocchiani che stavano effettuando un pellegrinaggio a piedi verso Montefiore coi sanitari del 118 che già si stavano occupando del ferito. Saponi presentava sul corpo numerose lesioni che, in un primo tempo, avevano fatto ipotizzare a un incidente stradale provocato da un pirata che era poi fuggito ma le ferite sarebbero più compatibili con un pestaggio selvaggio. Il 54enne, da quel giorno, è ricoverato alla Sol et Salus per i gravi traumi ma la prossima settimana avrebbe dovuto ritornare a casa.