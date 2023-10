I vicini sconvolti: "Questo è sempre stato un quartiere tranquillo, adesso abbiamo paura"

C'è chi è infastidito dal via vai delle troupe televisive e dei giornalisti, arrivati dalle trasmissioni Mediaset e Rai, che fanno domande. Altri, invece, non hanno problemi a parlare con gli inviati che cercano di far luce sull'omicidio di Pierina Paganelli la 78enne trovata cadavere nella rampa delle scale che dai garage portano agli appartamenti. E' improvvisamente finito sotto la luce dei riflettori il complesso residenziale del Villaggio San Martino, nella periferia di Rimini, fatto di bassi condomini e villette a schiera sulla strada di Coriano. "Questa è sempre stata una zona tranquilla", dicono i residenti davanti al bar del quartiere, e sono in molti a ricordare la vittima che abitava nel condominio al civico 31 con altri parenti. "Era una donna tranquilla - spiega un abitante del complesso - era sempre molto indaffarata soprattutto da quando, lo scorso maggio, il figlio aveva avuto un incidente per il quale è ancora ricoverato. Lei lo andava a trovare in clinica tutti i giorni". All'indomani del delitto tutti appaiono sconvolti da quello che è successo anche perchè, come tengono a precisare, "Qui non era mai successo nulla di grave". L'omicidio della 78enne ha turbato profondamente i vicini di casa: "Adesso ho paura, quando torno alla sera, a scendere nei garage".