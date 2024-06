Omicidio Pierina, Roberta Bruzzone: "Intuito lo scenario ipotizzato dalla Procura che porterebbe a un duplice movente"

Con l'iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di Pierina Paganelli di Louis Dassilva l'indagine sulla morte della 78enne, avvenuta lo scorso 3 ottobre, hanno avuto un'improvvisa accelerata e adesso tutti i fari sono puntati sul 35enne senegalese. L'uomo, difeso dall'avvocato Riario Fabbri, è attualmente indagato a piede libero e gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, potranno eseguire quegli accertamenti irripetibili sulle tracce repertate nel garage del complesso residenziale di via del Ciclamino dove Pierina è stata uccisa con 30 coltellate. L'indagato ha infatti il diritto di essere presente e rappresentato nel momento degli esami anche di laboratorio. Sulla posizione di Dassilva è intervenuta Roberta Bruzzone, nominata consulente della difesa, con la nota criminologa e psicologa forense, volto televisivo di trasmissioni di approfondimento che da tempo commenta in tv l'omicidio di Pierina.

"E' chiaro - ha spiegato - che, con questa mossa, inizia una parte tecnica molto mirata che riguarda in particolar modo Dassilva. Pensiamo di aver intuito lo scenario ipotizzato dalla Procura che porterebbe a un duplice movente da parte dell'indagato: da una parte l'amore per Manuela e, dall'altra, quello di liberarsi da una possibile minaccia alla relazione clandestina che aveva allacciato con la sua vicina di casa. Sicuramente gli inquirenti hanno qualcosa in mano che riguarda solamente Louis perchè, altrimenti, avrebbero esteso le garanzie anche agli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Dal punto di vista difensivo non abbiamo preoccupazioni particolari escludiamo che dietro il delitto ci possa essere un tentativo di violenza sessuale. Adesso, comunque, affiancheremo i nostri esperti a quelli della Scientifica per analizzare i reperti trovati sul luogo del delitto e compararli con il Dna del 35enne. Per quanto riguarda le tempistiche, mi pare di capire che con la mossa di iscrivere Dassilva nel registro degli indagati la Procura abbia una certa fretta di arrivare a un risultato e, credo, che entro la fine di giugno potremo conoscere l'esito degli accertamenti".

Insieme al senegalese, nella giornata di giovedì, è stata ascoltata dagli inquirenti anche la moglie Valeria che avrebbe ribadito la sua certezza dell'innocenza del marito e, nonostante il tradimento con Manuela, ha continuato a difenderlo. "Più chiacchiere che interrogatorio - ha dichiarato la donna uscendo dagli uffici di piazzale Bornaccini. - La Procura fa il suo lavoro e, noi, siamo fiduciosi nella giustizia. L'iscrizione di mio marito nel registro degli indagati è un atto normale che, se serve ad arrivare alla verità, ben venga". La Bartolucci, infatti, è l'unico tenue alibi di Dassilva: la donna ha sempre sostenuto che la notte dell'omicidio di Pierina il marito, reduce da un incidente in moto, era rimasto a guardare la televisione sul divano di casa mentre lei si era addormentata in camera da letto. La donna ha continuato a ribadire che, se il senegalese si fosse allontanato dall'abitazione, lei se ne sarebbe accorta.

Il 3 ottobre, all'ora del delitto, alle 22.15, Valeria ha sempre sostenuto di essere a letto e Louis sul divano e che se fosse uscito di casa l'avrebbe sentito. Di fatto però nel momento esatto in cui Pierina veniva accoltellata 29 volte, in garage, Valeria non era insieme al marito. Dassilva poi, come si è scoperto nel corso delle indagini, ha avuto una relazione con Manuela Bianchi, la nuora di Pierina sposata con Giuliano Saponi, l'uomo ridotto quasi in fin di vita da un incidente stradale e che il giorno dell'omicidio era in ospedale. Manuela e Louis si vedevano di nascosto, perché lei rischiava l'espulsione dai testimoni di Geova. Il giorno in cui Pierina viene ritrovata morta, al Tempio, gli anziani avrebbero dovuto decidere le sorti di Manuela. Tutto, insomma, potrebbe aver ruotato intorno alla relazione tra la nuora e il cittadino senegalese. L'innesco di quanto successo alla povera Pierina, pensano, gli investigatori starebbe proprio nei rapporti stretti e spesso non chiari tra Valeria, Manuela e Louis.