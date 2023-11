Screzi tra vicini nel condominio di via del Ciclamino: una lite tra Pierina e Valeria

Sarebbe stato tutt'altro che idilliaco, come era apparso nei primi giorni, il clima del condominio di via del Ciclamino dove si è consumato l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. Veleni, spiate e dispetti, infatti, non sarebbero mancati tra vicini di casa e, in particolare, proprio tra la vittima e Valeria Bartolucci. Al centro di una "questione" tra le vicine di pianerottolo ci sarebbe stata una lunga discussione su una sedia in vimini che l'anziana aveva piazzato vicino alla porta di casa. Una sistemazione che, però, aveva suscitato i rimproveri della Bartolucci la quale avrebbe sostenuto che non si potevano piazzare simili oggetti nelle arre comuni del condominio. La discussione sarebbe andata avanti per diverso tempo fino a quando, all'improvviso, la sedia era sparita dal pianerottolo e ritrovata nei garage dello stabile in via del Ciclamino. Un episodio che va ad aggiungersi alla presunta "spiata" fatta sempre da Valeria che avrebbe ascoltato una telefonata nella quale Pierina usava parole pesanti nei confronti della nuora. Una conversazione che, secondo quanto emerso, la vicina di casa aveva avuto la premura di riferire a Manuela per poi invitarla nel proprio appartamento ad ascoltare attraverso il muro le telefonate della 78enne.

Tutto questo sarebbe avvenuto prima che Valeria scoprisse della relazione extraconiugale che il marito, il senegalese Louis Dassilva, aveva allacciato con Manuela. Un tradimento che la nuora della vittima rischiava di "pagare" con l'allontanamento dalla congregazione dei Testimoni di Geova ma del quale, ancora, non è chiaro se Pierina ne fosse venuta a conoscenza in qualche maniera. Dal tenore delle telefonate fatte dalla 78enne, e ascoltate dalla vicina, appare tuttavia chiaro come la vittima avesse dei forti sospetti sul fatto che la nuora avesse un altro uomo. Ritorna quindi alla ribalta la figura di Louis che, subito dopo il delitto, si era premurato di far sapere alla Bianchi che gli inquirenti li stavano spiando attraverso delle microspie installate nell'appartamento una delle quali scoperta proprio dal senegalese. La lente degli investigatori, infatti, è puntata su quello che si ritiene sia l'amante della nuora della vittima anche perchè all'appello mancherebbe la t-shirt che l'uomo indossava la sera del 3 ottobre quando la 78enne è stata aggredita nel garage e uccisa con 29 coltellate.

Un capo d'abbigliamento che non sarebbe stato trovato dal personale della Mobile nell'appartamento di Dassilva e che il senegalese non avrebbe mai fornito nonostante il sopralluogo che aveva visto gli inquirenti portare via due paia di pantaloni ginnici e un paio di scarpe sportive appartenenti all'uomo. Vestiti che non corrisponderebbero a quelli indossati da Louis che, intorno alle 19.30 del 3 ottobre, era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia davanti al complesso residenziale di via del Ciclamino. Da chiarire, inoltre, anche i reali postumi dell'incidente che il senegalese aveva avuto il giorno prima del delitto: sempre attraverso le riprese, infatti, l'uomo sembrerebbe camminare normalmente ma nei giorni successivi appariva visibilmente zoppicante.