Lo "strano incidente" di Giuliano Saponi: la Polizia Stradale indaga sul luogo del sinistro

Sopralluogo degli inquirenti della Polizia Stradale di Rimini in via Coriano dove, all'alba dello scorso 7 maggio, venne ritrovato esanime Giuliano Saponi figlio di Pierina Paganelli poi uccisa con 29 coltellate nel garage del complesso residenziale di via del Ciclamino. Per quello che è sempre stato definito "uno strano incidente" è stato aperto un fascicolo In Procura che, al momento, viaggia di pari passo con quello sull'omicidio della 78enne. La tesi preponderante, tuttavia, è che quello successo a Saponi non sia stato un'aggressione, come si era ipotizzato, ma un sinistro con un pirata della strada che dopo aver centrato il figlio di Pierina sia fuggito. Gli accertamenti sul punto dove il marito di Manuela Bianchi venne soccorso da un'ambulanza del 118 che alle prime luci dell'alba passava lungo la strada, infatti, si sarebbero concentrati sulla determinazione delle caratteristiche del veicolo che ha scaraventato l'uomo ai bordi della strada per poi procedere con la sua corsa senza soccorrere il ferito.

L'ipotesi preponderante sulla dinamica sarebbe quella secondo coi Giuliano sarebbe stato colpito da davanti, mentre pedalava in direzione di Riccione, da un oggetto con una superficie ampia e piatta, compatibile con lo specchietto di un veicolo. Il mezzo incriminato, a giudicare dalle ferite riportate dall'uomo, dovrebbe essere alto e appartenere alla categoria dei suv, dei furgoni o dei mezzi pesanti. Un incidente stradale, quindi, e non un'azione premeditata che potrebbe essere legata al delitto di Pierina Paganelli. Anche i legali della famiglia Saponi, gli avvocati Monica e Marco Lunedei hanno in mano un parere medico legale in cui si ipotizza il sinistro e non l’aggressione.