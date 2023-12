Testimone anonimo rivela: "Valeria e Louis avevano un altro box nei garage di via del Ciclamino"

La rivelazione è arrivata da un testimone, che è voluta rimanere anonima, all'inviato della trasmissione “Mattina Cinque”, in onda su Canale 5, che getta un nuovo mistero sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'uomo infatti ha raccontato che Valeria, moglie di Louis Dassilva ritenuto l'amante di Manuela Bianchi nuora della vittima, aveva un secondo box nel garage del complesso residenziale di via del Ciclamino dove la 78enne è stata uccisa a coltellate. Una rimessa, oltre a quella collegata all'appartamento della coppia, che sarebbe di proprietà di "Una condomina che non vive stabilmente qui – ha spiegato l'anonimo – le aveva dato le chiavi e il permesso di usare il suo garage. Valeria aveva anche le chiavi del suo appartamento” per poi aggiungere che “Come lo usava lei, poteva usarlo anche suo marito Louis”. Affermazioni che renderebbero ancora più intricata la soluzione del giallo e che, adesso, sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Rimini guidati dal vice questore Dario Virgili e non si esclude che nei prossimi giorni la fonte anonima possa venire identificata e ascoltata dagli inquirenti.

La rivelazione, quindi, va ad aggiungersi alla silhouette di un uomo che si allontana dal garage di via del Ciclamino pochi minuti dopo il delitto e che è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia che si trova davanti alla rampa che conduce al piano interrato del complesso residenziale. Resta da capire se quell'ombra possa appartenere all'assassino di Pierina e quale via di fuga abbia utilizzato dopo aver ucciso l'anziana ex-infermiera. Dall'interrato, infatti, si dipanano diverse uscite con gli investigatori che nei giorni scorsi le hanno percorse tutte ipotizzando che il killer si sia diretto verso i bidoni che si trovano nei pressi dell'incrocio della strada per Coriano per disfarsi dei vestiti sporchi di sangue per poi tornare indietro verso il condominio.

Nel frattempo, il medico legale al quale il sostituto procuratore Daniele Paci che coordina l'inchiesta ha affidato l'incarico dell'autopsia sul corpo di Pierina ha fatto sapere che per la relazione finale saranno necessari più dei 60 giorni ipotizzati all'inizio.