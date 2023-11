Loris cambia versione: "Forse sono passato dal garage"

Una nuova ricostruzione sulle ore che hanno preceduto l'omicidio di Pierina Paganelli quella che Loris Bianchi, fratello della nuora della vittima, ha fornito nel corso di una intervista a "Chi l'ha visto?". Secondo quanto dichiarato, infatti, il giorno del delitto potrebbe essere passato dal garage dove intorno alle 22.15 l'ex infermiera 78enne è stata aggredita dal suo assassino e finita con 29 coltellate. Fino ad oggi Loris, su cui si sono concentrati gli inquirenti della Squadra Mobile oltre alla sorella Manuela e alla coppia di vicini di casa della vittima, aveva sempre escluso di essere entrato nello stabile di via del Ciclamino passando per le rimesse ma davanti alle telecamere ha fornito un'altra ricostruzione. “Non ho suonato da mia sorella... forse c'era il portone aperto come al solito?”, ha detto per poi aggiungere che forse, per andare da Louis, "potrei essere passato da sotto". "Mi vengono i brividi - ha detto Loris - sono sempre stato convinto che non potessero trovare il mio Dna là sotto. In quel garage non ci passavo da una vita, invece forse ci sono passato proprio quel giorno...". Bianchi, insieme agli altri protagonisti del giallo, non è iscritto nel registro degli indagati e ha poi precisato la difficoltà di ricordare minuziosamente ogni spostamento fatto quel giorno. "Bisogna mettere in conto - ha aspiegato - che i ricordi delle persone possano mischiarsi: può capitare a chiunque di non riuscire a ricostruire un'intera giornata nei minimi dettagli, passo dopo passo, è una cosa normalissima".