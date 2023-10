Omicidio di Pierina: perquisita la casa del fratello di Manuela. Loris Bianchi: “Non ho nulla da nascondere”

Dopo la nuora Manuela Bianchi, il suo presunto amante e il padre della donna Duilio Bianchi spunta un nuovo personaggio nell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nella mattinata di mercoledì 4 ottobre nel complesso residenziale di via del Ciclamino. Nella giornata di lunedì gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, si sono presentati nell’abitazione di Loris Bianchi, fratello di Manuela. L’appartamento, in via Giacosa a Riccione nella zona del Marano, è passato al setaccio dalla Scientifica che sta cercando tracce di sangue col luminol. “Non ho nulla da nascondere” ha dichiarato Loris Bianchi che, allo stesso tempo, ha spiegato come la sera del delitto si trovasse anche lui nel complesso residenziale di via del Ciclamino intento a cenare con la nipote.

Nel frattempo, sul fronte delle indagini, è emerso come Pierina la sera del delitto fosse tornata a casa da un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova insieme a un’amica. La 78enne avrebbe lasciato la conoscente, anche lei residente nello stesso complesso, in strada per poi andare a portare la sua auto nel garage dove è stata poi trovata cadavere. L’amica entrata, nel condominio, avrebbe trovato la corrente staccata e l’ascensore non funzionante tanto da essere costretta a salire le scale a piedi. Lo stesso ascensore che, Pierina, avrebbe dovuto prendere dal garage per salire al suo appartamento, ma il killer l’ha sopraffatta appena uscita dal box.

L’autopsia, effettuata sul corpo dell’anziana, ha confermato le 17 coltellate che hanno raggiunto la vittima ma è emerso che a ucciderla sono state le prime 4. Le altre, tenendo conto anche le ferite da difesa, sono state inflitte dall’assassino in una vera e propria furia omicida. Al momento, comunque, non ci sarebbero ancora iscritti nel registro degli indagati.