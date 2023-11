Testimoni di Geova: "Il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono per il disassociato"

Contrariamente a quanto è stato scritto, non è corretto affermare nel caso di una persona disassociata “che non avrebbe più potuto vedere i propri famigliari e forse essere anche allontanata da casa”. Infatti, solo coloro che trasgrediscono in modo ostinato e impenitente le norme bibliche vengono disassociati. Quando una persona viene disassociata, i singoli fedeli decidono in base alla loro coscienza sensibile alle norme religiose come regolare i loro rapporti con la persona, e come applicare i princìpi contenuti nella Bibbia in 1 Corinti 5:11-13 e 2 Giovanni 1:9-11. Inoltre, come si può leggere chiaramente sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org, anche se “dal punto di vista religioso le cose cambiano”, è importante notare che all’interno della famiglia “i legami di sangue restano inalterati. Il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono”. La disassociazione non viola alcun diritto dell’individuo, come evidenziato dalla Corte di Cassazione italiana in una sentenza del 2017, e da altre Alte Corti in Belgio, Canada, Inghilterra, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Polonia, Sudafrica e Stati Uniti.

Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova