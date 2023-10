Omicidio di Pierina, a una settimana dal ritrovamento del cadavere prosegue la ricerca dell'assassino

Resta avvolto nel mistero l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nella prima mattinata di mercoledì (4 ottobre) nei locali tra i garage e l’ingresso all’ascensore di un complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini. A ormai una settimana dal terribile accoltellamento, l’autopsia ha appurato che 17 coltellate hanno raggiunto la vittima di cui 4 fatali, ancora nessun nome risulterebbe nel registro degli indagati. Le indagini degli inquirenti che si sono principalmente svolte in ambito strettamente familiare non hanno portato, al momento, ad alcuna svolta. La nuora Manuela Bianchi, che aveva ritrovato il cadavere la mattina successiva all’omicidio, si è detta preoccupata “per la sicurezza della sua famiglia”. Lo ha detto rivolgendosi ai cronisti che in queste ore continuano a presidiare la zona del complesso residenziale.

Durante le ultime ore, come riporta l’Ansa, sono stati sentiti in procura alcuni vicini di casa, tra cui la persona a cui Manuela Bianchi ha chiesto aiuto al momento del ritrovamento del corpo della suocera. Secondo questa ultima testimonianza al momento del ritrovamento del corpo di Pierina c’erano tre persone nel garage del condominio di via del Ciclamino. Ma sul killer non c’è nemmeno un identikit. E tanti sono gli interrogativi che continuano a montare dopo essere trascorsi giorni dalla macabra scoperta. E’ possibile che chi ha agito il quel sotterraneo potesse contare sulla presenza di un complice? I figli di Pierina, attraverso i legali Marco e Monica Lunedei continuano a essere convinti dell’innocenza di tutti i membri della famiglia. Un giallo che si infittisce ora dopo ora. Anche perché resta ancora da chiarire anche il fascicolo sul controverso episodio accaduto al figlio 54enne della vittima Giuliano Saponi. L'uomo, lo scorso 7 maggio, era stato ritrovato lungo via Coriano poco lontano dalla sua abitazione riverso sull'asfalto da un gruppo di parrocchiani che stavano effettuando un pellegrinaggio a piedi verso Montefiore coi sanitari del 118 che già si stavano occupando del ferito.

Loris Bianchi parla a Pomeriggio cinque

“Perché stanno facendo tutti questi accertamenti? Perché tutto intorno alla famiglia? Perché devono stringere il cerchio, perché si parte sempre dalla famiglia, dai parenti, dai vicini”. Sono queste le parole di Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora del nipote di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini lo scorso 3 ottobre, andate in onda a “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Myrta Merlino in onda su Canale 5.