Omicidio nella notte: trovato con la gola tagliata nella sua abitazione

A trovare il corpo della vittima il suo coinquilino rientrato in casa. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri

Mistero in un appartamento di Rimini, in via Lussemburgo, a Miramare. Un 31enne di origine peruviana è stato trovato nella sua abitazione senza vita, con la gola tagliata e con altre ferite da coltello sul torace. Un omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. A trovare il corpo è stato il coinquilino della vittima, un connazionale suo coetaneo, che è rientrato nell'appartamento intorno a mezzanotte e mezza.

Il ragazzo ha scoperto il cadavere dell'amico riverso a terra in un lago di sangue e ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri e, al momento, sono in corso le indagini.

SEGUONO AGGIORNAMENTI