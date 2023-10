La criminologa: "La chiave di lettura da cercare nella volontà di coprire una situazione che non doveva emergere"

Sono proseguiti anche nella giornata di domenica i sopralluoghi della Scientifica nei garage del complesso residenziale di via del Ciclamino dove, da mercoledì scorso, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di dare un volto al killer di Pierina Paganelli la 78enne trovata cadavere lungo le scale del condominio dove abitava. Un delitto per il quale non ci sono ancora indagati e che, secondo la criminologa Roberta Bruzzone "è stato premeditato e pianificato in ogni dettaglio". La vittima, uccisa con tutta probabilità con 17 coltellate nella serata di martedì al suo rientro da un incontro di preghiera coi Testimoni di Geova, era stata trovata verso le 8.30 del giorno successivo dalla nuora Manuela Bianchi. La donna, subito dopo la scoperta, era stata ascoltata per 20 ore dagli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini e nei giorni successivi più volte gli investigatori l'hanno convocata. Sabato il colpo di scena: ad essere chiamato in Tribunale dal sostituto procuratore Daniele Paci che coordina l'inchiesta anche un vicino di casa della donna ritenuto essere il suo amante.

"Non credo che gli investigatori debbano andare tanto lontano per individuare l'autore dell'omicidio di Pierina - spiega la criminologa Roberta Bruzzone. - Ritengo che il delitto sia maturato in ambito famigliare da qualcuno che, per le modalità del delitto, aveva dei forti risentimenti nei confronti della vittima. Chi ha sferrato le coltellate la conosceva e, allo stesso tempo, sapeva le abitudini della donna". Secondo l'esperta, inoltre, l'uccisione della 78enne potrebbe essere in qualche modo collegata allo strano "incidente" nel quale è rimasto vittima il figlio Giuliano Saponi marito della stessa Manuela Bianchi. "Ritengo sia fondamentale approfondire quanto sia successo all'uomo ritrovato esanime ai lati della strada lo scorso 7 maggio - prosegue la Bruzzoni. - Eventi di questo genere difficilmente sono scollegati tra loro. Alla luce dei due episodi sarebbe interessante capire chi avrebbe potuto avere un vantaggio nella morte di Pierina e del figlio".

"Ritengo - aggiunge la criminologa - che la chiave di lettura di questo delitto sia da ricercare nella volontà dell'assassino di voler a tutti i costi coprire una situazione che non doveva emergere. Chi ha sferrato le coltellate, oltre a conoscere la vittima e ad avere dei risentimenti nei suoi confronti, ha sfruttato l'effetto sorpresa. Dubito che Pierina abbia avuto la forza per difendersi ma, certamente, non si sarebbe insospettita nel vedere il suo killer".