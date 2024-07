Si allunga l'ombra di un femminicidio per la morte della coppia finita con l'auto dentro al Po

Incidente stradale, omicidio-suicidio o femminicidio. Queste le ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri di Rimini e Cremona per ricostruire la morte di Stefano Del Re (55 anni) e Lorena Vezzosi (53 anni), gli ex coniugi di Santarcangelo finita nelle acque del fiume Po a Casalmaggiore nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo le prime ricostruzioni, i due si erano separati alcuni mesi fa con l'uomo che era andato a vivere in un residence mentre, la donna, viveva in un'abitazione di via Terranova nella città clementina. Nonostante la separazione pare che non ci fossero rancori tra gli ex, che lasciano due figli minorenni, anche se negli ultimi tempi sembrerebbe che qualcosa si fosse incrinato. Non sono ancora chiari cosa abbia spinto il 55enne e la 53enne a prendere l'auto, una Nissan, per dirigersi dalla Romagna alla volta della Lombardia.

Ad essere analizzati minuziosamente dagli inquirenti sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po, che si trova nei pressi dell'imbarcadero dove la vettura si è inabissata, che riprendono più volte la Nissan poco prima delle 3 di notte che a velocità sostenuta percorre la via Alzaia che costeggia la sponda del fiume. Già in quelle immagini dell'auto dei romagnoli emergerebbe un dettaglio inquietante: la Vezzosi seduta sul sedile del passeggero apparirebbe priva di sensi. L'utilitaria è stata poi inquadrata nel cuore della notte proprio mentre finisce nel Po con Del Re che, ancora vivo, tenta di aggrapparsi a una barca ormeggiata all'imbarcadero per poi essere risucchiato dalla corrente mentre, la 53enne, rimane immobile sul sedile.

Dettagli che farebbero pensare agli inquirenti che il 55enne avesse già ucciso l'ex e che, poi, abbia voluto farla finita facendo piombare la Nissan nel fiume. I primi accertamenti sul corpo della donna effettuati dal medico legale, tuttavia, non hanno fatto emergere evidenti ferite da arma da fuoco o da taglio ma solo una lesione agli arti inferiori compatibile con la fuoriuscita di strada dell'auto. Il magistrato di turno, comunque, ha disposto le autopsie complete sui due cadaveri che verranno effettuate nella giornata di lunedì. Nel frattempo, a Santarcangelo i carabinieri hanno passato al setaccio l'abitazione della Vezzosi in cerca di elementi utili per ricostruire la vicenda ma, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate tracce di violenza o particolari che possano far pensare a un delitto commesso al suo interno.