Uccide l'amica a colpi di pistola e poi rivolge l'arma contro di sé

Omicidio suicidio, nel tardo pomeriggio di sabato, a Bellaria dove un 82enne ha ucciso l'amica 70enne per poi rivolgere la pistola contro di sé. Il dramma si è consumato intorno alle 16 in via Rossini, nel parcheggio antistante l'Istituto Giordano, dove secondo le prime ricostruzioni i due si erano dati appuntamento. L'uomo, Vittorio Cappuccini di San Mauro Pascoli ex agente della Municipale e molto conosciuto in città per le sue poesie, è arrivato sul posto con la sua Renault Twingo per incontrarsi con Oriana Brunelli anche lei residente a San Mauro. Secondo alcuni testimoni i due avrebbero iniziato a discutere ma solo dopo diversi minuti altri passanti avrebbero visto i corpi esanimi negli abitacoli delle rispettive vetture e hanno dato l'allarme facendo accorrere i carabinieri e l'ambulanza del 118. La 70enne è stata trovata riversa tra l'asfalto e il sedile di guida della Panda mentre l'82enne su quello del passeggero della Twingo e il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

La prima ricostruzione indicherebbe come Capuccini abbia freddato la Ciarulli per poi tornare nella propria auto e rivolgere contro di sé l'arma sparandosi alla testa. In via Rossini è intervenuto il magistrato di turno, Paolo Gengarelli, e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Mario La Mura oltre al medico legale che ha effettuato una prima ricognizione dei cadaveri in attesa che venga disposta l'autopsia. Secondo quanto emerso, tra i due ci sarebbe stata un'intima amicizia che risale a diversi anni fa. Sono in corso le indagini del Reparto Operativo dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica e individuare i moventi che hanno portato l'82enne ad uccidere l'amica per poi farla finita.