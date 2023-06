Nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica nell'appartamento di via Gambalunga

Nella mattinata di mercoledì gli inquirenti della Polizia Scientifica sono tornati nell'appartamento al terzo piano della palazzina al civico 74 di via Gambalunga dove, lunedì scorso, si è consumato il drammatico omicidio suicidio di Gioacchino Leonardi e Svetlana Ghenciu. Gli esperti, secondo quanto emerso, hanno effettuato un nuovo sopralluogo per mappare ulteriormente sia la camera dove i coniugi sono stati rinvenuti cadaveri che il resto dell'abitazione. Una serie di rilievi propedeutici, anche, all'autopsia disposta dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci che coordina le indagini e che verrà eseguita nella giornata di giovedì. I corpi di marito e moglie, lui 50enne e lei 48enne, sono stati ritrovati nella camera da letto con la donna stesa sul letto e l'uomo sopra di lei. Entrambi presentavano due colpi da arma da fuoco, verosimilmente la pistola regolarmente denunciata di Leonardi anch'essa rinvenuta nello stesso ambiente.

Anche se appare oramai chiaro che sua stato il 50enne ad uccidere la moglie per poi rivolgere l'arma contro di sè, sarà l'esame autoptico a togliere ogni dubbio su questo aspetto. L'autopsia, inoltre, dovrà stabilire quando sia avvenuto l'omicidio-suicidio. Il primo accertamento del medico legale, intervenuto sul posto lunedì scorso, ha fatto risalire la morte dei coniugi a 2 o 3 giorni prima del ritrovamento. Una scoperta fatta dal figlio 16enne della coppia che, assente da casa per aver trascorso il fine settimana dalla fidanzata, verso le 17 di lunedì è tornato nell'appartamento dei genitori. Trovando la porta sbarrata, il ragazzino aveva chiesto aiuto a dei vicini per aprirla e una volta forzata la serratura a martellate si è trovato davanti agli occhi la scena agghiacciante.

Al momento l'attenzione degli inquirenti è concentrata sul movente che ha portato al drammatico gesto e, nei prossimi giorni, altre persone verranno ascoltate dal personale della Squadra Mobile. Tutti, nel condominio, conoscevano la coppia descrivendoli come persone cordiali e senza problemi apparenti. I vicini, infatti, hanno sempre sostenuto di non aver sentito rumori o urla che potessero far pensare a dissidi tra marito e moglie.