Si era presentato con un anello per sposarla, poi il terribile femminicidio: condanna a 24 anni

E' stato discusso in aula nella giornata di lunedì (29 gennaio) il procedimento nei confronti di Maximo Aldana De La Cruz, il peruviano di 55 anni accusato di aver ucciso la connazionale Noelia Rodriguez. L'uomo è stato condannato a 24 anni e due mesi di reclusione, al risarcimento della parte civile con una provvisionale di 50 mila euro. La sentenza di primo grado è arrivata nel tardo pomeriggio. I fatti risalgono al 19 maggio del 2022, con la tragedia che si era consumata in un appartamento di via Dario Campana, a Rimini.

L'assassino era arrivato a Rimini con un anello, con la speranza di riallacciare la relazione, ma al rifiuto di lei si era trasformato in una furia e non accettando il fatto che l'amore tra loro era finito definitivamente l'aveva uccisa selvaggiamente. Quel giorno l'uomo era arrivato da Milano con l'intenzione di riprendere quell'amore burrascoso iniziato nel loro Paese d'origine ma, quando la 46enne aveva opposto un netto rifiuto, il peruviano aveva afferrato la lama colpendola ripetutamente fino a ucciderla il tutto sotto gli occhi della figlia di lei che aveva dato l'allarme facendo accorrete la polizia di Stato e il 118. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia De La Cruz, in lacrime, aveva confessato il delitto giustificando però il porto del coltello sostenendo di averlo con sè in quanto lo aveva utilizzato per mangiare durante il suo viaggio verso la Riviera.

La Corte d'Assise, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha escluso nelle aggravanti i motivi di crudeltà e legame affettivo. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche. In apertura di discussione nella duplice requisitoria i sostituti procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli avevano chiesto l'ergastolo, mentre la difesa, l'avvocata Paola Benfenati del Foro di Bologna, aveva chiesto l'esclusione delle aggravanti visto anche il comportamento collaborativo dell'imputato.