Open day scuola secondaria di primo grado “E. Filippini”

La scuola media “E. Filippini” apre le porte alle famiglie in due diverse occasioni. La prima, quella dell’Open Day, è prevista per Lunedi 12 Dicembre 2022 h. 18,00 presso l’auditorium della scuola ed è destinata prevalentemente ai genitori ai quali la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni, la Collaboratrice della Dirigente, Prof.ssa Silvia Mancini e il corpo docente presenteranno

il Piano dell’Offerta Formativa e daranno ogni istruzione utile ai fini delle iscrizioni. Sarà inoltre possibile visitare gli ambienti e i laboratori della scuola La seconda è invece prevista per Mercoledì 11 gennaio e Mercoledi 18 Gennaio 2023 ed è destinata agli alunni di quinta primaria che, accompagnati dai loro docenti, potranno visitare la scuola ed interagire con studenti e professori nell’ambito dell’ evento "Alunno per un giorno" a loro riservato.