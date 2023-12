Open Night dei tre licei Karis, tempo di premiazioni per i giovani studenti

Premiati nell’aula magna della Comasca, in occasione dell’Open Night dei tre licei Karis (classico, scientifico, linguistico) i 6 vincitori della 35esima edizione del Concorso Scuole Karis a cui hanno partecipato trecento alunne e alunni delle scuole pubbliche primarie e secondarie e paritarie di Rimini, della sua provincia e San Marino.

La manifestazione metteva in palio per ognuno dei primi classificati di ogni tipologia di prova, elaborazione di un testo creativo o di un disegno/illustrazione per l’ultimo anno dell’elementari, scrittura di un testo in inglese o spagnolo, un tema in lingua italiana o una prova di matematica per le terze medie, borse di studio per coprire la retta iscrizione al primo anno di corso di medie o licei Karis, accompagnate anche da un buono acquisto per materiale scolastico del valore di 400 euro.

Per le quinte elementari i due vincitori sono stati Cristina Ballarini dell’elementare riminese “Il Cammino” e Serena Bianchi anche lei proveniente dallo stesso istituto scolastico. Rispettivamente ai vertici della classifica nel tema d’italiano e nella prova di disegno creativo.

Mentre, per i più grandi delle terze medie, il miglior tema di italiano è stato quello presentato da Marco Passante (Scuola media W.Spallanzani, Rimini). Invece per l’inglese primo posto a Gabriele Galassi (Scuola media A.Battelli, Novafeltria) e per lo spagnolo, Ginevra Costa (Scuola media Dante Alighieri, Rimini) Infine, in vetta alla classifica della sfida di matematica si è piazzato Nicolò Olivieri (Scuola media Marvelli, Rimini).