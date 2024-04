Open Week sulla Salute della Donna: una settimana di visite gratuite

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Tra le strutture partecipanti, anche l’Azienda USL della Romagna partecipa alla 9° Edizione dell’(H) Open Week, offrendo servizi gratuiti dedicati sia al genere femminile e non solo presso gli Ospedali di Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione, premiati per il Programma biennale 2024-2025. Le iniziative organizzate presso gli Ospedali sono consultabili sul sito internet aziendale www.auslromagna.it/open-week-salute-donna e sui nostri canali social Facebook e Instagram.