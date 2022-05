Compra un Gratta e Vinci da 5 euro e ne vince 300 mila. Un 1° maggio da sogno per un operaio

Un 1° maggio davvero fortunato. Un operaio riminese ha vinto al Gratta e Vinci un premio da 300 mila euro, a fronte di un biglietto da 5 euro. Si tratta di un Gratta e Vinci della tipologia "Il Miliardario". La vincita è avvenuta nella ricevitoria di via San Salvador a Torre Pedrera. Il fortunato vincitore, un operaio, ha chiesto di mantenere l’anonimato. Da quanto si apprende dalla stampa locale era un frequentatore abituale della ricevitoria, ogni giorno si recava per acquistare un pacchetto di sigarette e un Gratta e Vinci. Finché non è arrivata l’imponente vincita. All’inizio il fortunato operaio ha pure chiesto di verificare che fosse tutto vero al titolare della ricevitoria. Per poi fare una fotocopia del fortunato tagliando. Quella messa a segno è la prima maxi vincita che si registra alla ricevitoria di Torre Pedrera.