Operaio precipita dal ponteggio durante i lavori in un hotel

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena un operaio 52enne che, nel primo pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45 quando, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando su un ponteggio all'interno di un hotel su viale D'Annunzio a Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento, il 52enne avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per poi rovinare a terra dopo un volo di circa 3 metri. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza del 118 ci primi soccorritori che hanno allertato anche l'elimedica da Ravenna. L'operaio, una volta stabilizzato, è stato prima trasferito allo stadio di Riccione e per essere caricato sull'eliambulanza che lo ha poi trasportato nel nosocomio cesenate per una serie di lesioni agli arti e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di rito, i carabinieri e la Medicina del lavoro.